Δεν αρνήθηκε την πρόκληση και ξέρει καλά ο Καμορανέζι πως τώρα θα κριθεί αυστηρά

Η ΑΕΚ Λάρνακας αποτελεί μεγάλη πρόκληση στην προπονητική καριέρα του Μάουρο Καμορανέζι. Μπορεί ως ποδοσφαιριστής να έκανε σπουδαία σταδιοδρομία, αγωνιζόμενος για μία οκταετία στη Γιουβέντους και να κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006 με την Εθνική Ιταλίας, ως προπονητής όμως, δεν έχει να επιδείξει κάτι το ιδιαίτερο. Αν εξαιρέσουμε τη σεζόν 2020-21 που ήταν στη Μάριμπορ, μία από τις ιστορικότερες ομάδες της Σλοβενίας, η καριέρα του ως προπονητής δεν έχει να παρουσιάσει κάτι το σημαντικό όσον αφορά τα κλαμπ στα οποία εργάστηκε.

Μπορεί μεν η Ανόρθωση να είναι ένας τεράστιος σύλλογος στην Κύπρο, την κόουτσαρε όμως σε εποχές που δεν πρωταγωνιστούσε, είχε μέτριο ρόστερ και αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα. Παρόλα αυτά, κατά τη λήξασα περίοδο κατάφερε να την οδηγήσει μακριά από τις περιπέτειες του υποβιβασμού. Οι υπόλοιπες ομάδες όπου δούλεψε τα τελευταία χρόνια, η Καρμιώτισσα και η Φλοριάνα Μάλτας, σίγουρα δεν έχουν το μεγάλο εκτόπισμα, ούτε την πίεση του κόσμου.

Ως προπονητής, θα κάνει πρωταθλητισμό (λογικά) με την ΑΕΚ. Γνωρίζει πολύ καλά ότι ήλθε σε έναν σύλλογο που τα τελευταία 12 χρόνια είναι μόνιμα πρωταγωνιστής στο κυπριακό πρωτάθλημα, δεν έχει πέσει ποτέ στο β΄γκρουπ δυναμικότητας, ενώ έχει να παρουσιάσει αξιοζήλευτες πορείες στην Ευρώπη. Το δήλωσε άλλωστε και ο ίδιος κατά την πρόσφατη παρουσίασή του, ότι επέλεξε την ΑΕΚ επειδή πρωταγωνιστεί και κάνει πρωταθλητισμό.

Το μεγάλο στοίχημα λοιπόν για τον 49χρονο Ιταλοαργεντινό τεχνικό είναι να πετύχει ότι δεν κατάφεραν οι προκάτοχοί του εδώ και 12 χρόνια. Να χαρίσουν, δηλαδή, στην ΑΕΚ ένα πρωτάθλημα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη, μέχρι σήμερα, πρόκληση στην προπονητική καριέρα του Μάουρο Καμορανέζι. Αν θα τα καταφέρει, ο χρόνος θα δείξει…