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Eπίσημο τέλος από τον Ολυμπιακό ο Αντετοκούνμπο, υπογράφει στον Άρη

ΓΗΠΕΔΟ

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Eπίσημο τέλος από τον Ολυμπιακό ο Αντετοκούνμπο, υπογράφει στον Άρη

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν φορέσει και επίσημα τη φανέλα του Άρη, καθώς απομένουν μόνο οι τελικές διαδικασίες για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε πριν από λίγο τη λύση της συνεργασίας της με τον διεθνή Έλληνα σέντερ, ο οποίος είναι πλέον ελεύθερος να συνεχίσει την καριέρα του.

Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, ο Αντετοκούνμπο έχει συμφωνήσει με τον Άρη και η επισημοποίηση της συμφωνίας αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες.

“Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Κώστα Αντετοκούνμπο και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του”.

sdna.gr

 

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