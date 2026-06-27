Eπίσημο τέλος από τον Ολυμπιακό ο Αντετοκούνμπο, υπογράφει στον Άρη

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν φορέσει και επίσημα τη φανέλα του Άρη, καθώς απομένουν μόνο οι τελικές διαδικασίες για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε πριν από λίγο τη λύση της συνεργασίας της με τον διεθνή Έλληνα σέντερ, ο οποίος είναι πλέον ελεύθερος να συνεχίσει την καριέρα του.

Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, ο Αντετοκούνμπο έχει συμφωνήσει με τον Άρη και η επισημοποίηση της συμφωνίας αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες.

“Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Κώστα Αντετοκούνμπο και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του”.

sdna.gr