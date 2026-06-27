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Στα πράσινα και ο Ράστοντερ: Έκλεισε την 5η μεταγραφή του ο Παναθηναϊκός!

ΓΗΠΕΔΟ

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Στα πράσινα και ο Ράστοντερ: Έκλεισε την 5η μεταγραφή του ο Παναθηναϊκός!

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τη συμφωνία και για τον Έλμιν Ράστοντερ, με την Τουν να λέει το «ναι» και το «τριφύλλι» να φτάνει σε 5η μεταγραφή από τέλη Ιουνίου!

Καμαρά, Τσάπρας, Πένια, Ντε Φράι και τώρα Ράστοντερ για τον Παναθηναϊκό! Οι «πράσινοι» έχουν πλέον οριστική συμφωνία με την Τουν για την απόκτηση του υψηλόσωμου επιθετικού που θα ντυθεί άμεσα με τη φανέλα με το τριφύλλι στο στήθος!

Από τα τέλη Ιουνίου η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ, με τις αποτελεσματικές κινήσεις του Στέφανου Κοτσόλη και φυσικά την οικονομική ισχύ που παρέχει στον σύλλογο ο Γιάννης Αλαφούζος, έχει ολοκληρώσει πέντε μεταγραφές!

Ο Ράστοντερ θα υπογράψει από Δευτέρα το συμφωνηθέν συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό για 4 έτη και από Τρίτη θα ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή που βρίσκεται στην Ολλανδία και το Άπελντοορν όπου πραγματοποιείται η φετινή προετοιμασία.

 

 

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