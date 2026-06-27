Δέκα «αντίο», τρεις προσθήκες, αλλά το «ξήλωμα» είναι βάσει πλάνου

Στους δέκα έφτασαν οι παίκτες στον Άρη που είπαν «αντίο» από το ρόστερ, μετά το φιρμάνι… διαζυγίου με τους Κόνορ Γκόλντσον και Έντι Σεμέδο. Και είναι φανερό πως ο κόσμος της «Ελαφράς Ταξιαρχίας» εκφράζει την ανησυχία του αφού βλέπει πως οι προσθήκες δεν είναι ανάλογες. Συγκεκριμένα είπαν, επίσης, «αντίο» οι Αλεξάντερ Κοκόριν, Λένος Σωφρονίου, Λέον Μπάλογκουν, Ρόμπερτ Έργας, Τζέιντεν Μοντνόρ, Ανδρόνικος Κακουλλής ενώ έληξε ο δανεισμός με τους Γρηγόρη Κάστανο και Ρος ΜακΚόσλαντ.

Αυτό που τονίζουν στον Άρη είναι πως το «ξήλωμα» είναι βάσει πλάνου και πως θα γίνουν κινήσεις ενίσχυσης που θα ανεβάσουν επίπεδο την ομάδα, αλλά δεν υπάρχει καμία βιασύνη. Για την ώρα αποκτήθηκαν οι Ζούλιο Σέζαρ, Αλεξάντερ Μαρτίνοφ και Σιαχίντ Ελ Αλάτσι.

Από εκεί και πέρα, από τη Δευτέρα αρχίζουν τα… ζόρια, με την προετοιμασία να γίνεται εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό. Ενδεικτικό είναι πως η επιστροφή της ομάδας στην Κύπρο προγραμματίζεται λίγο πριν τον Δεκαπενταύγουστο.