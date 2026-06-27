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«Τέλος» το Μουντιάλ για Ιταλιάνο και Λέκι

ΓΗΠΕΔΟ

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«Τέλος» το Μουντιάλ για Ιταλιάνο και Λέκι

Σημαντικό πλήγμα αποτελούν για την εθνική Αυστραλίας οι τραυματισμοί των Τζέικομπ Ιταλιάνο και Μάθιου Λέκι, καθώς οι "Socceroos" ανακοίνωσαν ότι οι δύο παίκτες θα χάσουν το υπόλοιπο του Μουντιάλ.

Ο Ιταλιάνο, ο οποίος ήταν βασικός στα πρώτα δύο παιχνίδια του 4ου ομίλου με Τουρκία και ΗΠΑ, τραυματίστηκε στον προσαγωγό σε προπόνηση, ενώ ο Λέκι τραυματίστηκε στον οπίσθιο μηριαίο στη διάρκεια του αγώνα με τους συνδιοργανωτές του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αμφότεροι απουσίασαν από τη «λευκή» (0-0) ισοπαλία με την Παραγουάη, αποτέλεσμα που... έστειλε την Αυστραλία στους «32» του Μουντιάλ.

sdna.gr 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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