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O 91χρονος δημοσιογράφος που έκανε τον Σκαλόνι να παραδεχτεί πως ο Μέσι δεν θα είναι βασικός με Ιορδανία

ΓΗΠΕΔΟ

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O 91χρονος δημοσιογράφος που έκανε τον Σκαλόνι να παραδεχτεί πως ο Μέσι δεν θα είναι βασικός με Ιορδανία

Ο Λιονέλ Σκαλόνι δεν ήθελε αρχικά να αποκαλύψει πως ο Λιονέλ Μέσι δεν θα πάρει φανέλα βασικού στον αγώνα της Αργεντινής με την Ιορδανία.

Ο Λιονέλ Μέσι ήταν εξωγήινος στις δύο πρώτες αγωνιστικές της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ 2026 και πέτυχε και τα πέντε γκολ της εθνικής Αργεντινής απέναντι σε Αλγερία (3-0) και Αυστρία (2-0), γεγονός που τον εκτόξευσε αυτόματα στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ στην τρέχουσα διοργάνωση με 5 γκολ.

Με την πρωταθλήτρια κόσμου να έχει ήδη εξασφαλίσει θέση στη φάση των 32 πολλοί ήταν εκείνοι που αναρωτιόντουσαν αν ο Pulga θα αγωνιζόταν και στο τρίτο παιχνίδι από τη στιγμή που είναι πλέον πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ (18 γκολ) και θέλει να κρατήσει την πρωτιά απέναντι στον διώκτη του Εμπαπέ, με τον Σκαλόνι να παραδέχεται πως απέναντι στην Ιορδανία ο 39χρονος σούπερ σταρ θα βρεθεί αρχικά στον πάγκο.

Είδηση που ο ίδιος δεν ήθελε να δώσει στη συνέντευξη Τύπου αλλά το έκανε και υπήρχε πολύς συγκεκριμένος λόγος. Αυτός ακούει στο όνομα Μακάγια Μάρκες, με τον 91χρονο θρυλικό Αργεντινό δημοσιογράφο να δηλώνει παρών στην αίθουσα καλύπτοντας το 18ο Παγκόσμιο Κύπελλο της δημοσιογραφικής καριέρας του και να ρωτάει αυτό που όλοι ήθελαν να μάθουν.

“Αφήστε με να σας ρωτήσω, θα παίξει ο Μέσι απέναντι στην Ιορδανία ή όχι;”, ήταν η ερώτηση του Μάρκες, με την απάντηση του Σκαλόνι να είναι αφοπλιστική: “Δεν θα απαντούσα ποτέ σε κάποιον δημοσιογράφο για ένα τέτοιο θέμα τώρα… 

Η ερώτηση όμως έρχεται από εσάς και έτσι σας απαντώ: «Ο Μέσι δεν θα αρχίσει το ματς. Σας σέβομαι τόσο πολύ, είμαι υπερήφανος που σας βλέπω εδώ.»

Σημειώνεται πως μετά από αυτή τη στιχομυθία ο Σκαλόνι άφησε τη θέση του και πήγε προς το μέρος του θρυλικού Αργεντινού ρεπόρτερ για να τον αγκαλιάσει, με τους δύο άνδρες να βγάζουν κατόπιν μία αναμνηστική φωτογραφία για να θυμούνται μία ξεχωριστή στιγμή στην ιστορία της αλμπισελέστε, εκτός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου.

 

 

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