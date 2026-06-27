Το απίθανο ρεκόρ της Βραζιλίας στους ομίλους του Μουντιάλ

Η Βραζιλία τρέχει ένα απίστευτο σερί σε ομίλους Μουντιάλ, το οποίο ξεκίνησε από το 1982 και κρατάει μέχρι και σήμερα.

Με... συνοπτικές διαδικασίες προκρίθηκε στα νοκ άουτ του Μουντιάλ η Βραζιλία. Η «σελεσάο» τερμάτισε στην κορυφή του τρίτου ομίλου, κάνοντας τα απολύτως απαραίτητα.

Μετά το 1-1 με το Μαρόκο στην πρεμιέρα, έκανε... περίπατο απέναντι σε Αϊτή και Σκωτία, επικρατώντας με 3-0 και στις δύο αναμετρήσεις και κατέκτησε την κορυφή στην ισοβαθμία με το Μαρόκο, χάρις την καλύτερη διαφορά τερμάτων της.

Με την πρωτιά αυτή, η Βραζιλία έδωσε συνέχεια σε ένα εντυπωσιακό σερί που έχει χτίσει από το 1982 κι έπειτα.

Στα τελευταία 12 Μουντιάλ η «Σελεσάο» τερματίζει πρώτην στον εκάστοτε όμιλό της! Για 44 χρόνια κυριαρχεί σταθερά στην πρώτη φάση της διοργάνωσης και ευελπιστεί φέτος να συνεχίσει στον ρυθμό αυτό, μέχρι και τον μεγάλο τελικό και να κατακτήσει τον πρώτο της τίτλο μετά το 2002.

athletiko.gr