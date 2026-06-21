Το... χαρτί διαπραγμάτευσης της 15ης θέσης

Η Κύπρος δεν είναι και ο πιο δημοφιλής μεταγραφικός προορισμός για παίκτες από το... πάνω ράφι. Ας είμαστε ρεαλιστές. Αν και πρόκειται για ένα νησί με τις δικές του ομορφιές και πολλοί παίκτες το βάζουν στη ζυγαριά και το βλέπουν με θετικό μάτι, τα «αστέρια» εμφανίζονται με δισταγμό.

Παρ΄όλα αυτά, αρκετοί το σκέφτονται πλέον περισσότερο, βλέποντας και την κατάταξη της χώρας μας στη βαθμολογία της UEFA. Η 15η θέση για μία χώρα όπως η Κύπρος είναι σπουδαίο επίτευγμα που δίνει προοπτικές. Άλλες χώρες με παράδοση είναι πολύ πίσω και αυτό δεν περνάει απαρατήρητο.

Το δέλεαρ του Champions League είναι σημαντικό για κάθε ποδοσφαιριστή και με τη λήξη της ποδοσφαιρικής σεζόν 2026-27, δύο ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν θέση στ΄ αστέρια. Άλλες τρεις θα παίξουν επίσης στις διοργανώσεις της UEFA και άρα στο α΄ γκρουπ προβλέπεται μία μίνι «σφαγή».

Δεν είναι και λίγο πράγμα λοιπόν. Και αυτό αποτελεί διαπραγματευτικό χαρτί για τις ομάδες που έχουν πρωταγωνιστικούς στόχους. Σίγουρα, έχουν να ανταγωνιστούν ομάδες σε πιο προηγμένα πρωταθλήματα ώστε να αποσπάσουν την υπογραφή του «στόχου» αλλά αυτή η παράμετρος είναι σημαντική.

Βοηθά πάντως και το γεγονός ότι, το τελευταίο διάστημα, όλο και περισσότερες τοποθετήσεις γίνονται από παίκτες που είτε παίζουν στην Κύπρο είτε έχουν αποχωρήσει, στις οποίες γίνονται εγκωμιαστικά σχόλια.

Από την άλλη όμως, δεν είναι σύμμαχος κάποια γεγονότα που συμβαίνουν κατά καιρούς και έχουν να κάνουν με ατασθαλίες και βία.