Στην κορυφή με τριάρα η Καϊράτ και ο Μπεργκ με το μπλοκάκι στο χέρι

Η Καϊράτ Αλμάτι επικράτησε σήμερα με 3-1 της Οκτζετπές, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Καζακστάν, δείχνοντας να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενή της νίκη.

Ως γνωστό, η Ομόνοια θα αγωνιστεί στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, με τον νικητή του ζευγαριού Καϊράτ – Σουτγιέσκα Νίκσιτς από το Μαυροβούνιο. Η υποψήφια αντίπαλος της Ομόνοιας Καϊράτ βρίσκεται στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος με 36 βαθμούς, έναντι 34 της Ορντάμπασι που έχει τρεις αγώνες λιγότερους.

Είναι ξεκάθαρο ότι η Καϊράτ είναι το φαβορί για πρόκριση, με τον Χένινγκ Μπεργκ να συλλέγει ήδη πληροφορίες για τους πιθανούς αντίπαλους της ομάδας του.