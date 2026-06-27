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Μία άμυνα από μπετόν!

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

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Μία άμυνα από μπετόν!

Με την απόκτηση του Κόνορ Γκόλντσον, ο Απόλλωνας πλαισιώνει τον Γιόζεφ Κβίντα στα στόπερ, δημιουργώντας ένα πολύ ισχυρό κεντρικό αμυντικό δίδυμο.

Ο 34χρονος ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028 με τον Απόλλωνα και θα παραμείνει κάτοικος Λεμεσού. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις για τον Γκόλντσον. Έναν παίκτη ο οποίος την τελευταία διετία είχε γεμάτες σεζόν με τον Άρη (32 συμμετοχές την πρώτη, 30 τη δεύτερη) και μετρά πέραν των 300 αγώνων με τη Ρέιντζερς Σκωτίας. Ο Γκόλντσον διαθέτει επίσης σπουδαία ευρωπαϊκή εμπειρία, έχοντας καταγράψει περισσότερες από 80 συμμετοχές σε διοργανώσεις της UEFA.

Ο προπονητής των κυανολεύκων, Ερνάν Λοσάδα, θεωρεί πως έχει ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά που έψαχνε για τον παρτενέρ του Κβίντα. Να σημειώσουμε πως από αυτή τη γραμμή αποτέλεσαν παρελθόν οι Λαμ, Βούρος και Άδωνη. Το κυριότερο από αυτά είναι πως αποτελεί ηγετική φυσιογνωμία στον αγωνιστικό χώρο. Ακριβώς όπως και ο Κβίντα. Η ιδέα του Αργεντίνου τεχνικού του Απόλλωνα είναι όπως έχει στην εντεκάδα δύο τέτοιους ποδοσφαιριστές για το χτίσιμο του παιχνιδιού από πίσω καθώς και την καθοδήγηση των υπολοίπων στον αγωνιστικό χώρο.

Γενικά, πρόκειται για μία πολύ καλή κίνηση που έχει μηδενικό ρίσκο για τους γαλάζιους. 

Σχεδόν κλειστή η αμυντική γραμμή 

Με την απόκτηση του Γκόλντσον ο Απόλλωνας έχει σχεδόν κλείσει την αμυντική του γραμμή. Πέρα από τους Κβίντα και Γκόλτσον, θα αποκτηθεί άλλος ένας κεντρικός αμυντικός με τον χρόνο πάντως να μην πιέζει τον Μάκη Παπαϊωάννου και τους συνεργάτες του. Θυμίζουμε πως τα άκρα της άμυνας πλαισιώνουν οι Μαλεκκίδης, Μπαλογιάννης, Γκασπάρ, Σιήκκης, ενώ ο πρώτος μπορεί να αγωνιστεί και ως κεντρικός αμυντικός. 

Ο Γκόλντσον αποτελεί συνολικά την πέμπτη κίνηση του Απόλλωνα μετά τους Ανδρέα Αθανασίου, Λεωνίδα Κονομή, Κωνσταντίνο Μπαλογιάννη και Άγγελο Ανδρέου. Γενικά παρατηρούμε πως ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ομάδας της Λεμεσού προχωρά με πολύ γοργούς ρυθμούς ενόψει της έναρξης της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Αυτό αποτέλεσε έναν από τους μεγάλους στόχους των ιθυνόντων του συλλόγου και του Ερνάν Λοσάδα. 

Ετοιμάζουν βαλίτσες 

Η αποστολή των κυανολεύκων αναχωρεί την ερχόμενη Πέμπτη, 2 Ιουλίου, για την Ολλανδία όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προτοιμασίας. Εκεί θα παραμείνει μέχρι τις 13 του ίδιου μήνα και θα δώσει τρία φιλικά παιχνίδια μέχρι την πρόβα τζενεράλε που θα είναι απέναντι στην ΑΕΚ, στις 16 Ιουλίου, στο στάδιο «Αλφαμέγα». 

 

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