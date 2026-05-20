Ο τελικός ανόδου θ' αρχίσει... ανάλογα με τον αντίπαλο της Χαλ στο «Γουέμπλεϊ»!

Όπως μετέδωσε το SkySports, ο μεγάλος τελικός των Playoffs της Τσάμπιονσιπ για την άνοδο στην Πρέμιερ Λιγκ, προς το παρόν, άλλαξε ώρα.

Εφόσον αυτή τη στιγμή με την τιμωρία που επιβλήθηκε στη Σαουθάμπτον, το ζευγάρι είναι αυτό της Χαλ με τη Μίντλεσμπρο, το ματς θα κάνει σέντρα στις 17:30, στις 23 του μηνός.

Αν, όμως, η έφεση των «αγίων» πετύχει και τελικά δεν αποβληθούν από τον τελικό για το Spygate, τότε ο τελικός θα επιστρέψει στην προηγούμενη, προγραμματισμένη ώρα του. Δηλαδή στις 18:30 (Ελλάδας).

Ο λόγος; Ουδείς γνώριζε τη στιγμή που έγινε γνωστή η αλλαγή...

England365.gr