«Τριπλό» ενδιαφέρον για Μπόουεν σε περίπτωση που υποβιβαστεί η Γουέστ Χαμ!

Ο Τζάροντ Μπόουεν αναμένεται να είναι ένα από τα… καυτά ονόματα του καλοκαιριού στην Αγγλία, ειδικά αν η Γουέστ Χαμ, υποβιβαστεί. Ο Άγγλος έχει κεντρίσει ήδη το ενδιαφέρον πολλών και μεγάλων ομάδων και δεν αποκλείεται να τον δούμε σε κάποια απ’ αυτές του χρόνου. Ήδη τρεις, εξετάζουν πολύ σοβαρά την περίπτωσή του.

Όπως αναφέρει και η «Guardian», Τσέλσι, Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παρακολουθούν τις εξελίξεις και περιμένουν να δουν αν τελικά η Γουέστ Χαμ θα υποβιβαστεί. Αν αυτό συμβεί, μια κίνηση για τον Άγγλο εξτρέμ θα είναι αρκετά πιο εύκολη, με τους «reds» να έχουν εκδηλώσει εδώ και καιρό το ενδιαφέρον τους.

England365.gr