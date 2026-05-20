Η Πορτογαλία τιμά τη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα - Συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για το Μουντιάλ

Σε μια πολύ συγκινητική κίνηση, ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ συμπεριέλαβε τον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα στην αποστολή της Πορτογαλίας για το Μουντιάλ.

Η εθνική Πορτογαλίας ετοιμάζεται να ταξιδέψει στο Μουντιάλ του 2026 και προχώρησε σε μια ιδιαίτερα συμβολική κίνηση, καθώς ο Ντιόγκο Ζότα συμπεριλήφθηκε τιμητικά στην αποστολή της ομάδας, παρά τον τραγικό χαμό του τον περασμένο Ιούλιο.

Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ ανακοίνωσε πως οι Ίβηρες θα παραταχθούν με «27+1» ποδοσφαιριστές, αφιερώνοντας ουσιαστικά μια θέση στον άλλοτε άσο της Λίβερπουλ, θέλοντας να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη και την παρουσία του μέσα στην ομάδα.

Ο Ζότα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 28 ετών ύστερα από αυτοκινητιστικό δυστύχημα, έχοντας προλάβει να γράψει τη δική του ιστορία με την εθνική Πορτογαλίας.

Κατέγραψε 49 συμμετοχές και 14 γκολ με το εθνόσημο, ενώ συνέβαλε σημαντικά στις κατακτήσεις του Nations League το 2018-19 και το 2024-25. Μάλιστα, ο τελικός απέναντι στην Ισπανία ήταν τελικά η τελευταία του εμφάνιση με την εθνική.

«Είναι η δύναμή μας, η χαρά μας. Η απώλεια του Ντιόγκο ήταν μια αξέχαστη και πολύ δύσκολη στιγμή, αλλά την επόμενη κιόλας μέρα ήταν στο χέρι όλων μας να αγωνιστούμε για το όνειρο του Ντιόγκο και για το παράδειγμα που πάντα έδινε στην εθνική μας ομάδα. Το πνεύμα, η δύναμη και το παράδειγμα του Ζότα είναι το θετικό και θα είναι πάντα το θετικό», είπε γι’ αυτόν ο Μαρτίνεθ.

Αναλυτικά η αποστολή της Πορτογαλίας:

Τερματοφύλακες:

Ντιόγκο Κόστα (Πόρτο), Ζοσέ Σα (Γουλβς), Ρουί Σίλβα (Σπόρτινγκ Λισαβόνας), Ρικάρντο Βέλιο (Γκεντσλερμπιρλιγκί).

Αμυντικοί:

Ντιόγκο Νταλότ (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Ματέους Νούνες (Μάντσεστερ Σίτι), Νέλσον Σεμέδο (Φενέρμπαχτσε), Ζοάο Κανσέλο (Μπαρτσελόνα), Νούνο Μέντες (Παρί Σεν Ζερμέν), Γκονσάλο Ινάσιο (Σπόρτινγκ Λισαβόνας), Ρενάτο Βέιγκα (Βιγιαρεάλ), Ρούμπεν Ντίας (Μάντσεστερ Σίτι), Τομάς Αραούχο (Μπενφίκα).

Μέσοι:

Ρούμπεν Νέβες (Αλ Χιλάλ), Σαμουέλ Κόστα (Μαγιόρκα), Ζοάο Νέβες (Παρί Σεν Ζερμέν), Βιτίνια (Παρί Σεν Ζερμέν), Μπρούνο Φερνάντες (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Μπερνάρντο Σίλβα (Μάντσεστερ Σίτι).

Επιθετικοί:

Ζοάο Φέλιξ (Αλ Νασρ), Φρανσίσκο Τρινκάο (Σπόρτινγκ Λισαβόνας), Φρανσίσκο Κονσεϊσάο (Γιουβέντους), Πέδρο Νέτο (Τσέλσι), Ραφαέλ Λεάο (Μίλαν), Γκονσάλο Γκέντες (Ρεάλ Σοσιεδάδ), Γκονσάλο Ράμος (Παρί Σεν Ζερμέν), Κριστιάνο Ρονάλντο (Αλ Νασρ).

