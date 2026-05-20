ΑΕΚ: Το πρόγραμμα προετοιμασίας των Πρωταθλητών Ελλάδας!

Ξεκούραση για την ΑΕΚ πριν την έναρξη της καλοκαιρινής προετοιμασίας εν όψει της νέας σεζόν με υποχρεώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη

Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς ολοκλήρωσε τη χρονιά με την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας. Αυτό σημαίνει ότι η Ένωση, θα αγωνιστεί στα playoffs του Champions League με στόχο την πρώτη συμμετοχή των «κιτρινόμαυρων» στη League Phase, σύμφωνα με το νέο φορμάτ της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η καλοκαιρινή προετοιμασία των Πρωταθλητών Ελλάδας θα αρχίσει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου και το βασικό στάδιο θα διεξαχθεί στην Ολλανδία, αλλά σε δύο διαφορετικές περιόδου. Ουσιαστικά το πρώτο κομμάτι των προπονήσεων θα γίνει στη «Χώρα της Τουλίπας», η ΑΕΚ θα επιστρέψει στη… βάση και έπειτα θα μεταβεί εκ νέου στην Ολλανδία για μία σειρά από φιλικά ματς.

Επιθυμία του Σέρβου τεχνικού είναι η Ένωση να δώσει αρκετά παιχνίδια, έτσι ώστε οι ποδοσφαιριστές να αποκτήσουν ρυθμό. Η ΑΕΚ αναμένεται να μάθει αντίπαλο για τα playoffs στις 3 Αυγούστου, το πρώτο παιχνίδι θα λάβει χώρα 18 ή 19 του ίδιου μήνα, ενώ η ρεβάνς μία εβδομάδα μετά στις 25 ή 26.

Θυμίζουμε ότι το ελληνικό πρωτάθλημα θα έχει αρχίσει ήδη, περισσότερες πληροφορίες για την προετοιμασία του κλαμπ θα γίνουν γνωστές εντός των επόμενων ημερών.

