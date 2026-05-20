ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Νεϊμάρ απέκτησε 1 εκατ. ακόλουθους στο instagran μετά την ανακοίνωση του Αντσελότι!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Νεϊμάρ απέκτησε 1 εκατ. ακόλουθους στο instagran μετά την ανακοίνωση του Αντσελότι!

Η κλήση του Νεϊμάρ για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 είχε άμεσο αντίκτυπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του.

Σύμφωνα με δεδομένα από την πλατφόρμα Radar Canarinho, που δημιουργήθηκε από την Nexus - Research and Data Intelligence-όπως αναφέρει η εφημερίδα O’ Globo-, ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ απέκτησε περισσότερους από 1 εκατομμύριο ακόλουθους στο instagram μόλις στις πρώτες 24 ώρες μετά την ανακοίνωση της αποστολής από τον Κάρλο Αντσελότι.

Παρά την αύξηση αυτή, ο Νεϊμάρ παραμένει μακριά από την κορυφαία θέση μεταξύ των ποδοσφαιριστών με τους περισσότερους ακόλουθους στον πλανήτη.

Προς το παρόν, ο Βραζιλιάνος εμφανίζεται στην τρίτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, με περίπου 232 εκατομμύρια ακόλουθους, πίσω μόνο από τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Λιονέλ Μέσι.

Ο CR7 ή πλέον CR6, προηγείται, με εντυπωσιακά 669 εκατομμύρια ακόλουθους - σχεδόν τριπλάσια από την τρέχουσα βάση του Νεϊμάρ, ενώ ο αρχηγός της εθνικής Αργεντινής εμφανίζεται στη δεύτερη θέση, με 506 εκατομμύρια.

Σε απόλυτους αριθμούς, την αύξηση του Νεϊμάρ ακολουθούν οι Έντρικ (+461.000 ακόλουθοι), Ραγιάν (+139.400) και Γουέβερτον (+126.600), ο τερματοφύλακας της Γκρέμιο.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα, τέσσερις παίκτες από την εθνική ομάδα απέκτησαν περισσότερους από 100.000 ακόλουθους ο καθένας στις 24 ώρες που αναλύθηκαν. Συνολικά, οι 26 παίκτες που κλήθηκαν απέκτησαν 2,3 εκατομμύρια ακόλουθους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

sdna.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη