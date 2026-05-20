Ο Νεϊμάρ απέκτησε 1 εκατ. ακόλουθους στο instagran μετά την ανακοίνωση του Αντσελότι!

Η κλήση του Νεϊμάρ για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 είχε άμεσο αντίκτυπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του.

Σύμφωνα με δεδομένα από την πλατφόρμα Radar Canarinho, που δημιουργήθηκε από την Nexus - Research and Data Intelligence-όπως αναφέρει η εφημερίδα O’ Globo-, ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ απέκτησε περισσότερους από 1 εκατομμύριο ακόλουθους στο instagram μόλις στις πρώτες 24 ώρες μετά την ανακοίνωση της αποστολής από τον Κάρλο Αντσελότι.

Παρά την αύξηση αυτή, ο Νεϊμάρ παραμένει μακριά από την κορυφαία θέση μεταξύ των ποδοσφαιριστών με τους περισσότερους ακόλουθους στον πλανήτη.

Προς το παρόν, ο Βραζιλιάνος εμφανίζεται στην τρίτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, με περίπου 232 εκατομμύρια ακόλουθους, πίσω μόνο από τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Λιονέλ Μέσι.

Ο CR7 ή πλέον CR6, προηγείται, με εντυπωσιακά 669 εκατομμύρια ακόλουθους - σχεδόν τριπλάσια από την τρέχουσα βάση του Νεϊμάρ, ενώ ο αρχηγός της εθνικής Αργεντινής εμφανίζεται στη δεύτερη θέση, με 506 εκατομμύρια.

Σε απόλυτους αριθμούς, την αύξηση του Νεϊμάρ ακολουθούν οι Έντρικ (+461.000 ακόλουθοι), Ραγιάν (+139.400) και Γουέβερτον (+126.600), ο τερματοφύλακας της Γκρέμιο.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα, τέσσερις παίκτες από την εθνική ομάδα απέκτησαν περισσότερους από 100.000 ακόλουθους ο καθένας στις 24 ώρες που αναλύθηκαν. Συνολικά, οι 26 παίκτες που κλήθηκαν απέκτησαν 2,3 εκατομμύρια ακόλουθους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

