Το ιδιαίτερο «ευχαριστώ» του Ανρί στους Πρωταθλητές

Το περίμενε κι εκείνος, πως και πως. Το ήθελε για την αγάπη του προς την Άρσεναλ, αλλά και για τα... παιδιά του. Ο Τιερί Ανρί, είπε το δικό του, ιδιαίτερο «ευχαριστώ» στον Αρτέτα και τους παίκτες του, για την ευτυχία που βιώνουν οι φίλοι της ομάδας από το βράδυ της Τρίτης!

Προφανώς και ήταν μέλος των Invincibles στην τελευταία χρονιά που κατακτήθηκε το πρωτάθλημα από την Άρσεναλ, πριν τη φετινή.

Πριν από 22 χρόνια ήταν παρών στους εορτασμούς στο «Γουάιτ Χαρτ Λέιν». Και φυσικά, ήταν παρών και στον προηγούμενο τελικό Τσάμπιονς Λιγκ με το κλαμπ, το 2006, πριν τον φετινό.

Η αγάπη του Ανρί για την Άρσεναλ δεν σταμάτησε ούτε λεπτό, αλλά πλέον, θα έχει να λέει πως είδαν και τα παιδιά του, ένα πρωτάθλημα με τον σύλλογο!

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτή τη γενιά που τα κατάφερε! Επιτέλους, τα παιδιά μου, είδαν την ομάδα Πρωταθλήτρια» έγραψε στα social media.

