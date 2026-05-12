Έκτακτη συνέντευξη Τύπου προανήγγειλε ο Φλορεντίνο Πέρεθ

Η τεταμένη κατάσταση στο στρατόπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζεται, με τη «Βασίλισσα» να αντιμετωπίζει φέτος ένα σωρό αγωνιστικά, αλλά και εξωαγωνιστικά προβλήματα.

Από τους τσακωμούς εντός των αποδυτηρίων, μέχρι και στην υποδιάληση εικόνα που δείχνει πάνω στο χορτάρι, ενώ τα σενάρια για την επιστροφή του Ζοζέ Μουρίνιο στον πάγκο της ομάδας ολοένα και φουντώνουν.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε πως σήμερα στις 18:00 ώρα Ισπανίας (δηλαδή 19:00 ώρα Κύπρου), θα πραγματοποιηθεί μία έκτακτη συνέντευξη Τύπου, με τον Φλορεντίνο Πέρεθ να είναι έτοιμος να απαντήσει σε ερωτήματα για την κατάσταση που επικρατεί εντός των τειχών της ομάδας.