Κόσμος και Καμορανέζι, τα μεγάλα στηρίγματα της Ανόρθωσης

Τα δύσκολα έπονται για την Ανόρθωση Αμμοχώστου. Η χρονιά που φεύγει ήταν εξαιρετικά δύσκολη για τον ιστορικό σύλλογο, ωστόσο η καινούργια που ξεκινά τον ερχόμενο Αύγουστο προμηνύεται ακόμα πιο δύσκολη. Τουλάχιστον υπό τα σημερινά δεδομένα. Η Μεγάλη Κυρία βρίσκεται σε μια πρωτόγνωρη, για τα κυπριακά δεδομένα, κατάσταση, αφού της επιβλήθηκε εμπάργκο μεταγραφών για δύο μεταγραφικές περιόδους, του ερχόμενου καλοκαιριού και της επόμενης χειμερινής περιόδου. Η Ανόρθωση πληρώνει πολύ ακριβά τις «αμαρτίες» των προηγούμενων διοικούντων της.

Πλέον, ο Μάουρο Καμορανέζι καλείται να πορευτεί, εφόσον παραμείνει στο πόστο της τεχνικής ηγεσίας (έχει συμβόλαιο και για του χρόνου), με το υπάρχον έμψυχο δυναμικό, συν κάποιους ταλαντούχους νεαρούς που θα προωθηθούν από την εφηβική ομάδα. Παρά το τεράστιο πρόβλημα που έχει προκύψει, για πολλούς αυτή θεωρείται η μεγάλη ευκαιρία για την Ανόρθωση να αναδείξει ποδοσφαιριστές από τα σπλάχνα της. Αυτό που σίγουρα θα παραμείνει σταθερό και την επόμενη χρονιά, αλλά και όσα δύσκολα χρόνια κι αν υπάρξουν, είναι η αγάπη και η στήριξη του μεγάλου κόσμου της ομάδας. Η φετινή υποστήριξη των οπαδών της Ανόρθωσης ήταν για Όσκαρ!

Εξ’ ίσου μεγάλο στήριγμα για την Ανόρθωση είναι και ο Καμορανέζι. Με τον 49χρονο Ιταλοαργεντινό τεχνικό στον πάγκο της, η Ανόρθωση, παρόλο που δεν διαθέτει σπουδαία ποιότητα στο ρόστερ της, έκανε πορεία ομάδας που πρωταγωνιστεί. Οι ποδοσφαιριστές και ο προπονητής διέψευσαν πανηγυρικά τον προκάτοχό του Καμορανέζι στην τεχνική ηγεσία, ο οποίος μετά από κάθε ήττα δήλωνε ότι «ο στόχος αυτής της ομάδας είναι μόνο ν’ αποφύγει τον υποβιβασμό»… Με τον Καμορανέζι, η Ανόρθωση και καλό ποδόσφαιρο έπαιξε, και θετικά αποτελέσματα πήρε. Γι’ αυτό και η παραμονή του στον πάγκο και την επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο είναι επιτακτική ανάγκη. Κόσμος και Καμορανέζι μπορούν να οδηγήσουν την Ανόρθωση σε ασφαλή μονοπάτια, μακριά από περιπέτειες.