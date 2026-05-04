ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σταύρος Παπασταύρου: Ένα όραμα που μεταμόρφωσε το πεπρωμένο της Ομόνοιας

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Σταύρος Παπασταύρου: Ένα όραμα που μεταμόρφωσε το πεπρωμένο της Ομόνοιας

Ο αναμορφωτής της Ομόνοιας Σταύρος Παπασταύρου έσπασε τις αλυσίδες του παρελθόντος, προσφέροντας στους χιλιάδες φιλάθλους των πρασίνων τις επιτυχίες που τους άξιζαν.

Όπως στη ζωή, έτσι και στον αθλητισμό, η παρουσία μιας και μόνο προσωπικότητας αρκεί για να προκαλέσει σημαντικές αλλαγές, ανατρέποντας την πορεία ενός συλλόγου ή ακόμα και του ποδοσφαίρου μιας χώρας.

Βασική προϋπόθεση; Ο συνδυασμός οράματος, μεθοδικότητας και εργατικότητας. Ο Σταύρος Παπασταύρου ανέλαβε την Ομόνοια σε μια κρίσιμη καμπή, όταν το σωματείο ήταν βουτηγμένο στα χρέη και την αβεβαιότητα.

Με σταθερά βήματα, δεν περιορίστηκε στην οικονομική εξυγίανση του πράσινου οικοδομήματος, αλλά κατάφερε να επαναφέρει την ομάδα σε ρόλο απόλυτης πρωταγωνίστριας. Το πέτυχε δε με «πειστικό τρόπο», όπως εύστοχα επισήμανε και ο ίδιος μετά την επικράτηση επί του Άρη.

Αναμφίβολα, η επιστροφή σε τροχιά τίτλων είναι προϊόν συλλογικής προσπάθειας. Ωστόσο, ο Παπασταύρου δεν υπήρξε απλώς ο τυπικός χρηματοδότης. Λειτούργησε ως ο αρχιτέκτονας μιας νέας νοοτροπίας. Η αθλητική ιστορία αναμένεται να τον κατατάξει στους σημαντικότερους παράγοντες του τόπου, καθώς με συγκεκριμένο πλάνο απεγκλώβισε έναν σύλλογο αυτού του βεληνεκούς από τα δέσμια του παρελθόντος, οδηγώντας τον ξανά εκεί που οι οπαδοί του προσδοκούσαν.

Το κυπριακό ποδόσφαιρο προσφέρει ανάλογα παραδείγματα ανθρώπων που ήταν πρωτεργάτες και οραματιστές. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μεταμόρφωσε τον ΑΠΟΕΛ, οδηγώντας τον στην ελίτ του Champions League και τοποθετώντας την Κύπρο στον ευρωπαϊκό χάρτη μέσα από ένα ποδοσφαιρικό παραμύθι.

Νωρίτερα, ο Τιμούρ Κετσπάγια, με την οξυδέρκεια και τη μαεστρία του, είχε ανοίξει την πόρτα των χρυσοφόρων ομίλων για την Ανόρθωση, δημιουργώντας νέα δεδομένα για το κυπριακό πρωτάθλημα. Ακόμα και σε διεθνές επίπεδο, η περίπτωση του Ότο Ρεχάγκελ παραμένει μια τρανή απόδειξη ότι ένας μόνο άνθρωπος, μία ισχυρή προσωπικότητα, ήταν ικανή να μετατρέψει μια εθνική ομάδα σε πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Εν κατακλείδι, αν και πολλοί συνέβαλαν ώστε η Ομόνοια να φορέσει ξανά το στέμμα της πρωταθλήτριας, ο Σταύρος Παπασταύρου κατέχει πλέον περίοπτη θέση στο πάνθεον των παραγόντων. Είναι ο άνθρωπος που έσπασε τις αλυσίδες του παρελθόντος, προσφέροντας στους χιλιάδες φιλάθλους των πρασίνων τις επιτυχίες που τους άξιζαν.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑΑποψεις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Με δυο αστέρια το νέο σήμα του Κυπελλούχου, ΟΦΗ

Ελλάδα

|

Category image

Εθνική από... ατσάλι, πήρε το ντέρμπι με την Ουγγαρία και αγγίζει το Super Final του World Cup

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Κολυμπάνε» στα χρέη, μα μυαλό δεν βάζουν

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σταύρος Παπασταύρου: Ένα όραμα που μεταμόρφωσε το πεπρωμένο της Ομόνοιας

Απόψεις

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Φυσιολογικό με τον 23άρη Μαέ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Δεν θα συνεχίσει στη Σεβίλλη ο Βλαχοδήμος

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χωρίς τον Τάισον Ουόρντ στο Μονακό ο Ολυμπιακός

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ποινές σε Λεκλέρ και Φερστάπεν και πως διαμορφώθηκε η κατάταξη

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Aυτός που ξεχώρισε και τα δεδομένα μετά την εγχείριση ενόψει της νέας χρονιάς

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Πρωταθλητής ο Σαμαρτζίδης!

Τένις

|

Category image

After Derby SO1E16: Πήρε το πρωτάθλημα και ξεκίνησαν οι... απορίες

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Η έως τώρα παρουσία των φοιτητών μας στις ΗΠΑ

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Στην 5η θέση η Κύπρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σπόρτινγκ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Όταν δεν σκοράρουν οι Αντερέγκεν και Γιούσης...

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Τόσα εισιτήρια θέλει η Ομόνοια για να κάνει το απόλυτο ρεκόρ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη