Σταύρος Παπασταύρου: Ένα όραμα που μεταμόρφωσε το πεπρωμένο της Ομόνοιας

Όπως στη ζωή, έτσι και στον αθλητισμό, η παρουσία μιας και μόνο προσωπικότητας αρκεί για να προκαλέσει σημαντικές αλλαγές, ανατρέποντας την πορεία ενός συλλόγου ή ακόμα και του ποδοσφαίρου μιας χώρας.

Βασική προϋπόθεση; Ο συνδυασμός οράματος, μεθοδικότητας και εργατικότητας. Ο Σταύρος Παπασταύρου ανέλαβε την Ομόνοια σε μια κρίσιμη καμπή, όταν το σωματείο ήταν βουτηγμένο στα χρέη και την αβεβαιότητα.

Με σταθερά βήματα, δεν περιορίστηκε στην οικονομική εξυγίανση του πράσινου οικοδομήματος, αλλά κατάφερε να επαναφέρει την ομάδα σε ρόλο απόλυτης πρωταγωνίστριας. Το πέτυχε δε με «πειστικό τρόπο», όπως εύστοχα επισήμανε και ο ίδιος μετά την επικράτηση επί του Άρη.

Αναμφίβολα, η επιστροφή σε τροχιά τίτλων είναι προϊόν συλλογικής προσπάθειας. Ωστόσο, ο Παπασταύρου δεν υπήρξε απλώς ο τυπικός χρηματοδότης. Λειτούργησε ως ο αρχιτέκτονας μιας νέας νοοτροπίας. Η αθλητική ιστορία αναμένεται να τον κατατάξει στους σημαντικότερους παράγοντες του τόπου, καθώς με συγκεκριμένο πλάνο απεγκλώβισε έναν σύλλογο αυτού του βεληνεκούς από τα δέσμια του παρελθόντος, οδηγώντας τον ξανά εκεί που οι οπαδοί του προσδοκούσαν.

Το κυπριακό ποδόσφαιρο προσφέρει ανάλογα παραδείγματα ανθρώπων που ήταν πρωτεργάτες και οραματιστές. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μεταμόρφωσε τον ΑΠΟΕΛ, οδηγώντας τον στην ελίτ του Champions League και τοποθετώντας την Κύπρο στον ευρωπαϊκό χάρτη μέσα από ένα ποδοσφαιρικό παραμύθι.

Νωρίτερα, ο Τιμούρ Κετσπάγια, με την οξυδέρκεια και τη μαεστρία του, είχε ανοίξει την πόρτα των χρυσοφόρων ομίλων για την Ανόρθωση, δημιουργώντας νέα δεδομένα για το κυπριακό πρωτάθλημα. Ακόμα και σε διεθνές επίπεδο, η περίπτωση του Ότο Ρεχάγκελ παραμένει μια τρανή απόδειξη ότι ένας μόνο άνθρωπος, μία ισχυρή προσωπικότητα, ήταν ικανή να μετατρέψει μια εθνική ομάδα σε πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Εν κατακλείδι, αν και πολλοί συνέβαλαν ώστε η Ομόνοια να φορέσει ξανά το στέμμα της πρωταθλήτριας, ο Σταύρος Παπασταύρου κατέχει πλέον περίοπτη θέση στο πάνθεον των παραγόντων. Είναι ο άνθρωπος που έσπασε τις αλυσίδες του παρελθόντος, προσφέροντας στους χιλιάδες φιλάθλους των πρασίνων τις επιτυχίες που τους άξιζαν.