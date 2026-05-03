Κβίντα: Η οξυδέρκεια ενός στόπερ που αρνείται να... διώχνει απλώς την μπάλα

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Ο αμυντικός-οργανωτής που κάνει τη διαφορά

Τον γνωρίσαμε και τον θαυμάσαμε στην Πάφο και συνεχίζουμε να κάνουμε το ίδιο τα τελευταία δύο χρόνια στον Απόλλωνα. Ο Γιόζεφ Κβίντα επιβεβαιώνει σε κάθε παιχνίδι πως η ποιότητα, η αποτελεσματικότητα και η οξυδέρκειά του αποτελούν πραγματικό κόσμημα για τα κυπριακά γήπεδα. Δεν πρόκειται για έναν στόπερ που περιορίζεται στα ανασταλτικά του καθήκοντα και την απομάκρυνση της μπάλας.

Είναι ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος «ξέρει μπάλα», προσφέροντας στην ομάδα του ένα επιπλέον πλεονέκτημα για τη θέση που αγωνίζεται. Όντας ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς του κυπριακού πρωταθλήματος, αν όχι ο κορυφαίος, ο 29χρονος Τσέχος αναδεικνύει σε κάθε αναμέτρηση την ηγετική του φυσιογνωμία. Πέρα από το γεγονός ότι δεσπόζει στη μεγάλη περιοχή, συχνά αναλαμβάνει ρόλο οργανωτή.

Διαβάζει το γήπεδο, τροφοδοτεί με ακρίβεια τους συμπαίκτες του ή ξεχύνεται στην επίθεση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η 11η αγωνιστική απέναντι στην Ομόνοια, όπου μετά από μια εντυπωσιακή κούρσα από τη μεσαία γραμμή και την προσπέραση τριών αντιπάλων, εκτέλεσε με ένα φαλτσαριστό σουτ που θα ζήλευαν ακόμη και δεινοί επιθετικοί. Το πείσμα, η ψυχική ανθεκτικότητα και το πάθος του είναι στοιχεία που, επίσης, τον κάνουν να ξεχωρίζει, κάτι που έγινε απόλυτα αντιληπτό και στον επαναληπτικό κυπέλλου με τον ΑΠΟΕΛ.

Οι παθιασμένες οδηγίες που δίνει στους συμπαίκτες του είναι ακόμη μια τρανή απόδειξη του πόσο «πονάει» τη φανέλα που φοράει. Με 2.964 λεπτά συμμετοχής φέτος, κατέχοντας την πρωτιά στη σχετική λίστα του Απόλλωνα, πέντε γκολ και μια πολύπλευρη συνεισφορά σε άμυνα και επίθεση, ο Κβίντα προσφέρει στον σύλλογο πολύ περισσότερα από όσα μπορεί να καταγράψει η στατιστική απεικόνιση των αγώνων.

