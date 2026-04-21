Ελεγχόμενη μεν, αλλά...

Η ήττα στο Δασάκι και η ισοπαλία με την Ομόνοια Αραδίππου στην έδρα της, έχουν ρίξει την Ανόρθωση στην 3η θέση, με 36 βαθμούς.

Για λόγους πρεστίζ ο στόχος είναι η πρωτιά, όμως για την ώρα, κοιμάται με... έγνοιες αφού η διαφορά των εφτά βαθμών είναι τέτοια, που δεν της επιτρέπουν εφησυχασμό. Μειονεκτεί και στην ισοβαθμία με τον Ακρίτα, που είναι 12ος. Μπορεί το ένα από τα τέσσερα ματς που έχει να δώσει, να είναι με την Ένωση, όμως κανείς δεν εγγυάται το τρίποντο.

Και όσο δεν ξεκαθαρίζει τη θέση της, δεν μπορεί να κινηθεί με ευελιξία, στα πολλά μέτωπα που την απασχολούν. Με διπλό στη Λεμεσό την ερχόμενη Δευτέρα απέναντι στην ΑΕΛ, θα ξεμπερδέψει και θα βάλει ξανά... υποψηφιότητα για την πρωτιά του β΄ομίλου αν και λίγο ενδιαφέρει τον κόσμο.