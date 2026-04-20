Ξένο «μάτι» ή κυπριακή σφυρίχτρα; Όλα ανοικτά για τη διαιτησία στο κρίσιμο ραντεβού στο Δασάκι!

Έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση στον Β' Όμιλο της Cyprus League by Stoiximan, δεν αποκλείεται να δούμε για πρώτη φορά ξένο διαιτητή σε αγώνα των πλέι άουτ.

Ήδη στην 3η αγωνιστική ορίστηκαν δύο ξένοι στο VAR σε παιχνίδια του δεύτερου γκρουπ. Πλέον, το σενάριο να δούμε ξένο διαιτητή σε αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής, είναι πέρα για πέρα ορατό.

Μπορεί όλα τα παιχνίδια της ερχόμενης αγωνιστικής να είναι σημαντικά, όμως αναμφισβήτητα αυτό που κεντρίζει το ενδιαφέρον είναι η αναμέτρηση Εθνικός - Ολυμπιακός, που είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 26 Απριλίου στο Δασάκι (16:00). Μένει να δούμε ποια θα είναι η τελική απόφαση του αρχιδιαιτητή, Αντόνιο Νταμάτο.