Ο Ανδρέας Βρυωνίδης στο συνέδριο διευθυντών τής Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας

Στην πόλη Μπακού τού Αζερμπαϊτζάν συναντήθηκαν το διήμερο 14 και 15 Απριλίου 2026, οι διευθυντές και οι διευθύνοντες σύμβουλοι των Ομοσπονδιών - μελών τής Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου. Στο Συνέδριο αυτό την Κυπριακή Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου εκπροσώπησε ο διευθυντής Ανδρέας Βρυωνίδης, ο οποίος είχε την ευκαιρία να συναντήσει από κοντά τούς ομολόγους του των άλλων Ομοσπονδιών και να συζητήσουν πολύ σημαντικά θέματα που άπτονται του ευρωπαϊκού κλασικού αθλητισμού. «Ήταν η πρώτη φορά για μένα που εκπροσώπησα την ΚΟΕΑΣ σε αυτό το Συνέδριο και ήταν πολύ σημαντικό, αφού είχα την ευκαιρία να γνωρίσω από κοντά τούς συναδέλφους μου των άλλων Ομοσπονδιών, να ανταλλάξουμε απόψεις για διάφορα θέματα που αφορούν τον ευρωπαϊκό στίβο και να συζητήσουμε την κοινή γραμμή που πρέπει να ακολουθήσουμε. Αυτές οι συναντήσεις είναι αρκετά σημαντικές και εποικοδομητικές και για την ΚΟΕΑΣ, καθώς δυναμώνουμε τις σχέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών ομοσπονδιών στίβου, ενώ μαθαίνουμε πώς λειτουργούν οι πιο προηγμένες χώρες από εμάς», μάς ανέφερε ανάμεσα σε άλλα ο κ. Βρυωνίδης, ο οποίος εξέφρασε και τις ευχαριστίες του στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τις διευθετήσεις που έκανε για τη μετάβαση στο Αζερμπαϊτζάν, εν μέσω των δύσκολων καταστάσεων στη Μέση Ανατολή, και στην Ομοσπονδία στίβου τού Αζερμπαϊτζάν για την εξαιρετική φιλοξενία στο Μπακού.

Οικοδεσπότες τού Συνεδρίου των διευθυντών ή διευθυνόντων συμβούλων των Ομοσπονδιών Στίβου τής Ευρώπης, ήταν ο πρόεδρος τής Ομοσπονδίας τού Αζερμπαϊτζάν Γιαβίντ Γκουρμπάνοφ και ο υπουργός Νεολαίας και Αθλητισμού τής χώρας Φαρίντ Γκαγίμποφ. Την έναρξη τού Συνεδρίου κήρυξε ο πρόεδρος τής Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου Ντόμπρομιρ Καραμαρίνοφ, ο οποίος ενημέρωσε τούς συνέδρους για τη μεγάλη απώλεια τού κυπριακού και ευρωπαϊκού στίβου, τού μέχρι πρόσφατα γενικού διευθυντή τής ΚΟΕΑΣ Αντώνη Γεωργαλλίδη, ο οποίος απεβίωσε τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου 2026. Οι σύνεδροι τήρησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη τού ανθρώπου που πρόσφερε ακούραστα και με απόλυτη αφοσίωση, για 40 και πλέον χρόνια, στην ανέλιξη τού κυπριακού στίβου. Αιωνία του η μνήμη...

Στην ατζέντα τού διήμερου συνεδρίου περιλαμβάνονταν σημαντικά θέματα που αφορούσαν στρατηγικές παρουσιάσεις, πρακτικές μελέτες και δράσεις για την ενίσχυση της ηγεσίας στις Ομοσπονδίες, προώθηση της ανάπτυξης τού στίβου σε όλη την ήπειρο και άλλα. Κεντρικό σημείο του προγράμματος ήταν η στρατηγική επισκόπηση που παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος τής Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου, Κρίστιαν Μιλτς, ο οποίος μίλησε σχετικά με τον Στρατηγικό Χάρτη Πορείας, καθώς και νέες πρωτοβουλίες για την εμπλοκή των φιλάθλων και την ψηφιοποίηση. Αυτό συμπληρώθηκε από μια σειρά παρουσιάσεων από Ομοσπονδίες που έδειξαν πώς εφαρμόζεται ο χάρτης πορείας σε εθνικό επίπεδο. Ο Νέιτς Γεράσα μοιράστηκε πληροφορίες από τη Σλοβενία ​​σχετικά με τις δομές των αγώνων, ενώ ο Χοσού Γκόμες Εθέιθα σκιαγράφησε την προσέγγιση της Ισπανίας στην ψηφιοποίηση και ο Κλάους Νούρμπι Γιάκομπσεν παρουσίασε το έργο της Δανίας στην εμπλοκή της κοινότητας.

Άλλες σημαντικές συνεδρίες περιλάμβαναν ένα εργαστήριο διακυβέρνησης με θέμα την ηθική στην ηγεσία -με έμφαση στη χειραγώγηση του ανταγωνισμού, την προστασία και τη σύγκρουση συμφερόντων- καθώς και συζητήσεις σχετικά με στρατηγικές δημιουργίας εσόδων, που βασίζονται σε δεδομένα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, με επικεφαλής εμπειρογνώμονες του κλάδου.

Η δεύτερη ημέρα εστίασε στην ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων και στην ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ομότιμων, ξεκινώντας με μια διαδραστική συνεδρία με θέμα «περπάτημα, στοχασμός και ανταλλαγή» σχετικά με τις ηγετικές δεξιότητες και την επικοινωνία. Ακολούθησαν πρακτικές πληροφορίες από το πεδίο, συμπεριλαμβανομένης μιας συνεδρίας για την αλλαγή στην ηγεσία σε παραδοσιακά περιβάλλοντα, με έμφαση στη διαχείριση έργων και ανθρώπινου δυναμικού, την οποία παρουσίασε η Δρ Κρίστιν Μπέρενς, εκπροσωπώντας τη γερμανική Ομοσπονδία στίβου. Μια περαιτέρω συνεδρία διερεύνησε μοντέλα χρηματοδότησης εντός των εθνικών ομοσπονδιών, την οποία παρουσίασε η Ρίκα Πακάρινεν, εκπροσωπώντας τη φινλανδική Ομοσπονδία στίβου. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με μια συνεργατική ανακεφαλαίωση υπό την καθοδήγηση του Κρίστιαν Μιλτς.

Ενισχυμένη συντονισμένη δράση

Σχολιάζοντας το Συνέδριο, ο διευθύνων σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κρίστιαν Μιλτς δήλωσε: «Αυτή η συνάντηση αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία να εξετάσουμε συλλογικά την πρόοδο του Στρατηγικού μας Οδικού Χάρτη και να ενισχύσουμε τη συντονισμένη δράση μεταξύ των Ομοσπονδιών-μελών μας. Ήμουν ιδιαίτερα ευτυχής που παρουσίασα το νέο μας έργο Predictor Game, το οποίο συνδυάζει βασικές στρατηγικές προτεραιότητες όπως η ψηφιοποίηση, η εμπλοκή των φιλάθλων, η συλλογή δεδομένων και η δημιουργία εσόδων, και το οποίο σχεδιάζουμε να λανσάρουμε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ.

«Πέρα από τις παρουσιάσεις, η διάσκεψη ενίσχυσε τη σημασία της συνεργασίας, των εταιρικών σχέσεων και της στρατηγικής εργασίας σε ολόκληρο το άθλημά μας. Μαζί με τον Πρόεδρο Ντόμπρομιρ Καραμαρίνοφ πραγματοποιήσαμε επίσης πολύ εποικοδομητικές συναντήσεις με τον Υπουργό Φαρίντ Γκαγίμποφ και την ηγεσία της Ομοσπονδίας Στίβου του Αζερμπαϊτζάν, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Γιαβίντ Γκουρμπάνοφ και του γενικού γραμματέα Μεχερέμ Σουλτανζάντε.

Με μεγάλη συμμετοχή και ένα πρόγραμμα με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, το Συνέδριο των διευθυντών της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου του 2026, υπογράμμισε τη δέσμευση στην καινοτομία, την αμοιβαία μάθηση και τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ των Ομοσπονδιών-μελών.