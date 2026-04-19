Να συνεχίσει στο ίδιο τέμπο

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

To ζητούμενο στον Εθνικό για τον αγώνα με την Ε.Ν. Ύψωνα

Με οδηγό τον Βέσκο Μιχαήλοβιτς ο Εθνικός πάει στο Αμμόχωστος για να παίξει τελικό με την Κράσαβα. Η ομάδα της Άχνας θέλει μόνο διπλό για να συνεχίσει την βαθμολογική αντεπίθεση για την σωτηρία. Ο Εθνικός έχει πέντε τελικούς και σήμερα είναι ο πρώτος με την Κράσαβα. Είναι στην 6η θέση του β’ ομίλου με 27 βαθμούς και αν πετύχει διπλό κόντρα στην Κράσαβα θα κάνει σημαντικό βήμα για την σωτηρία.

Αναγεννημένος

Με τον Βέσκο Μιχαήλοβιτς στον πάγκο ο Εθνικός δείχνει αναγεννημένος αλλά και αποφασισμένος να κρατηθεί στην πρώτη κατηγορία. Ο Βέσκο δεν αλλάζει την τακτική του. Θα παίξει και με την Κράσαβα με την συνταγή που ακολούθησε στα παιχνίδια με ΑΕΛ και Ανόρθωση.

Από εκεί που έμεινε

Ο Εθνικός προέρχεται από δύο θετικά αποτελέσματα που τον ξεκόλλησαν από την καυτή προτελευταία θέση. Την προηγούμενη αγωνιστική κέρδισε την Ανόρθωση με 1-0 ενώ είχε προηγηθεί και η εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 με την ΑΕΛ. Με την Κράσαβα θέλει με χίλια να κολλήσει δεύτερη συνεχόμενη νίκη για συνεχίσει από εκεί που έμεινε πριν την διακοπή.

Οι Αντερέγκεν και Γιούσης τα ατού

Ο Αντερέγκεν εξέτισε την ποινή του και επιστρέφει. Ο Αργεντινός στράικερ μαζί με τον Γιούση θα είναι τα δύο μεγάλα ατού του Εθνικού και η ελπίδα για γκολ μέσα στο Αμμόχωστος. Ο Αντερέγκεν έχει δύο μήνες να σκοράρει και θέλει γκολ κόντρα στην Κράσαβα. Ο Γιούσης σκόραρε στα δύο τελευταία παιχνίδια με ΑΕΛ και Ανόρθωση και θέλει να δει δίκτυα για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική. Θέση στην επίθεση διεκδικεί και ο Σιβέριο.

Με Τούμπα και Μπαχανάκ

Ο Ιωακείμ Τούμπας άρπαξε την ευκαιρία που έδωσε ο Βέσκο και είναι ο φύλακας των δικτύων της Αχνιώτικης εστίας σε ακόμη ένα παιχνίδι. Το ίδιο ισχύει και για τον Μπαχανάκ που θα είναι στην άμυνα. Σε ακόμη ένα παιχνίδι ο Μασάδο θα παίξει δεξί μπακ. Επίσης μετά από τρεις μήνες είναι διαθέσιμος και ο Οφόρι που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Ο Βέσκο Μιχαήλοβιτς έχει όλους τους ποδοσφαιριστές στην διάθεση του και ο Εθνικός πάει πάνοπλος στο Αμμόχωστος.

