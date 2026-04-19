Τελειώνει ή πάμε σε φοβερό φινάλε!

Την Κυριακή θα διεξαχθεί το κυρίως μέρος της προτελευταίας αγωνιστικής στον α' όμιλο της Β' Κατηγορίας. Ως γνωστόν, η Νέα Σαλαμίνα επιστρέφει ως πρωταθλήτρια, ενώ Ομόνοια 29Μ και Καρμιώτισσα έχουν μεγάλο προβάδισμα σε βάρος της ΠΑΕΕΚ, που χρειάζεται εκτός έδρας νίκη απέναντι στην Αγία Νάπα, ώστε να παίξει τα ρέστα της στην τελευταία αγωνιστική κόντρα στην Καρμιώτισσα.

Η τελευταία, αύριο, παίζει εντός με τη Νέα Σαλαμίνα και η Ομόνοια 29Μ υποδέχεται τη Δόξα. Και οι τρεις αγώνες αρχίζουν στις 16:00. Η αυλαία της αγωνιστικής άνοιξε από χθες, με τον ΑΣΙΛ να κερδίζει 2-1 τη ΜΕΑΠ.

Η βαθμολογία του α' ομίλου: Νέα Σαλαμίνα 73, Ομόνοια 29Μ 49, Καρμιώτισσα 49, ΠΑΕΕΚ 45, Δόξα 42, Αγία Νάπα 35, ΑΣΙΛ 31, ΜΕΑΠ 28.