Η Ομόνοια «καθάρισε» το ντέρμπι και αγγίζει τον τίτλο

Η Ομόνοια έκανε αποφασιστικό βήμα τίτλου, επικρατώντας με 2-0 σε ένα ντέρμπι όπου επέβαλε πλήρως τον ρυθμό της από τα πρώτα λεπτά. Το ματς ουσιαστικά «καθάρισε» νωρίς, με τους Μαέ στο 7ο και Εβάντρο στο 12 λεπτό να σκοράρουν μετά από εξαιρετικές συνεργασίες, δίνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα στους «πράσινους».

Από εκεί και πέρα, η Ομόνοια είχε τον πλήρη έλεγχο του αγώνα, κυκλοφορώντας σωστά την μπάλα και περιορίζοντας το ΑΠΟΕΛ, που δεν μπορούσε να βρει ρυθμό και καθαρές ευκαιρίες. Η τακτική προσέγγιση και η συγκέντρωση των παικτών της Ομόνοιας δεν άφησαν πολλά περιθώρια αντίδρασης.

Οι «γαλαζοκίτρινοι» προσπάθησαν να αντιδράσουν σε κάποιες στιγμές, με πιο χαρακτηριστική τη φάση στο τελευταίο δεκάλεπτο, όταν ο Ντράζιτς σημάδεψε το δοκάρι, χάνοντας τη μεγάλη ευκαιρία να ξαναβάλει την ομάδα του στο παιχνίδι.

Μια ώριμη και επιβλητική εμφάνιση από την Ομόνοια, που όχι μόνο πήρε το ντέρμπι, αλλά δείχνει πλέον πολύ κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.