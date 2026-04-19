ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Ομόνοια «καθάρισε» το ντέρμπι και αγγίζει τον τίτλο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Απόλυτη η κυριαρχία της ομάδας του Μπεργκ

Η Ομόνοια έκανε αποφασιστικό βήμα τίτλου, επικρατώντας με 2-0 σε ένα ντέρμπι όπου επέβαλε πλήρως τον ρυθμό της από τα πρώτα λεπτά. Το ματς ουσιαστικά «καθάρισε» νωρίς, με τους Μαέ  στο 7ο και Εβάντρο στο 12 λεπτό να σκοράρουν μετά από εξαιρετικές συνεργασίες, δίνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα στους «πράσινους».

Από εκεί και πέρα, η Ομόνοια είχε τον πλήρη έλεγχο του αγώνα, κυκλοφορώντας σωστά την μπάλα και περιορίζοντας το ΑΠΟΕΛ, που δεν μπορούσε να βρει ρυθμό και καθαρές ευκαιρίες. Η τακτική προσέγγιση και η συγκέντρωση των παικτών της Ομόνοιας δεν άφησαν πολλά περιθώρια αντίδρασης.

Οι «γαλαζοκίτρινοι» προσπάθησαν να αντιδράσουν σε κάποιες στιγμές, με πιο χαρακτηριστική τη φάση στο τελευταίο δεκάλεπτο, όταν ο Ντράζιτς σημάδεψε το δοκάρι, χάνοντας τη μεγάλη ευκαιρία να ξαναβάλει την ομάδα του στο παιχνίδι.

Μια ώριμη και επιβλητική εμφάνιση από την Ομόνοια, που όχι μόνο πήρε το ντέρμπι, αλλά δείχνει πλέον πολύ κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ζωντανός στη μάχη ο Ολυμπιακός, πέρασε από τη Λεωφόρο με διπλό χαρακτήρα!

Ελλάδα

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ΓΚΡΟΥΠ: Όλα ανοικτά για την υπόθεση υποβιβασμός!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Premier League: Φωτιά στην κορυφή, η βαθμολογία και το πρόγραμμα Άρσεναλ, Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η νίκη της ΕΝΥ κόντρα στον Εθνικό

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

«Λύγισε» τον Εθνικό με λυτρωτή Μπούτνικ και κερασάκι Καμούς η ΕΝΥ!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Καταγγέλει ρατσιστική επίθεση στα ΜΚΔ ο Κουλιμπαλί!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

BINTEO: Πήρε το ντέρμπι και φορτσάρει για την ιστορική ανατροπή η Σίτι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρωταθλήτρια ξανά η Μπάγερν Μονάχου!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έβαψε κόκκινο το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ με ήρωα Φαν Ντάικ στο 100' η Λίβερπουλ, ανατροπή παραμονής για τη Νότιγχαμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το διπλό του Ακρίτα στο ΓΣΠ!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Νίκολιτς: «Δεν έχω να πω πολλά, respect στους παίκτες μου»

Ελλάδα

|

Category image

Μετά τον Αλμέιδα, φεύγει και ο Κορδόν από τη Σεβίλλη!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-0: Η μηχανή του Νίκολιτς ισοπέδωσε τους ασπρόμαυρους και πετάει για το πρωτάθλημα

Ελλάδα

|

Category image

Έτσι ήρθε το 1-1 στο «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Καμορανέζι: «Απόλαυσα το παιχνίδι!»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη