Κάτι πρέπει να αλλάξει

Βρισκόμαστε κάτι περισσότερο από τα μισά του Απρίλη, η τελευταία στροφή στο πρωτάθλημα σε α’ και β’ γκρουπ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη όμως η ΚΟΠ βγάζει το πρόγραμμα με το… σταγονόμετρο.

Αφού το πρόγραμμα των ημιτελικών του κυπέλλου βγήκε εδώ και εβδομάδες, γιατί αυτό του πρωταθλήματος καθυστερεί; Σύμφωνοι. Κάποιοι αγώνες πρέπει να διεξάγονται ταυτόχρονα λόγω στενών βαθμολογικών περιθωρίων.

 Αφού λοιπόν χθες και σήμερα οι αγώνες είναι ορισμένοι ανά γκρουπ, γιατί δεν το πράττουμε και για τις υπόλοιπες;

 Το πρόγραμμα βρήκε μέχρι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (25-26/04) και… μέχρι εκεί! Οι ομάδες και όλοι όσοι απαρτίζουν το άθλημα, καλό θα ήταν να είναι ενήμεροι για τον προγραμματισμό…

Α.Κ.

Να συνεχίσει στο ίδιο τέμπο

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Ένταση μεταξύ Κέρκεζ και Παντελίδη: «Είναι ντροπή, εάν ξέρει κάτι να το πει»

Ελλάδα

|

Category image

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έπαιξε με τον γιο του σε ματς Playoffs

NBA

|

Category image

Επανήλθε στο 1,5 εκατ. ευρώ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κάτι πρέπει να αλλάξει

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Ένα πάρτι αλλιώτικο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ίδια τριάδα ή περιμένουμε;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μακριά από πειράματα, κ. Νταμάτο!

Απόψεις

|

Category image

To αμείλικτο ποδόσφαιρο και η ένδειξη προόδου!

Απόψεις

|

Category image

Το πιο σκληρό καρύδι

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Restart μετά την πτώση

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πλέι άουτ σε… κόκκινο συναγερμό!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σούπερ ντέρμπι σε Ελλάδα και Αγγλία, β' γκρουπ και κατηγορία στην Κύπρο - Όλες οι μεταδόσεις (19/04)

TV

|

Category image

Απίστευτο με Τότεναμ, υπέστη σοκ στο 90+5' και ο υποβιβασμός πλησιάζει

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λιάσος: «Μπορούμε να τα έχουμε μόνο με τους εαυτούς μας»

ΑΡΗΣ

|

Category image

