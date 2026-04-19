Κάτι πρέπει να αλλάξει

Βρισκόμαστε κάτι περισσότερο από τα μισά του Απρίλη, η τελευταία στροφή στο πρωτάθλημα σε α’ και β’ γκρουπ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη όμως η ΚΟΠ βγάζει το πρόγραμμα με το… σταγονόμετρο.

Αφού το πρόγραμμα των ημιτελικών του κυπέλλου βγήκε εδώ και εβδομάδες, γιατί αυτό του πρωταθλήματος καθυστερεί; Σύμφωνοι. Κάποιοι αγώνες πρέπει να διεξάγονται ταυτόχρονα λόγω στενών βαθμολογικών περιθωρίων.

Αφού λοιπόν χθες και σήμερα οι αγώνες είναι ορισμένοι ανά γκρουπ, γιατί δεν το πράττουμε και για τις υπόλοιπες;

Το πρόγραμμα βρήκε μέχρι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (25-26/04) και… μέχρι εκεί! Οι ομάδες και όλοι όσοι απαρτίζουν το άθλημα, καλό θα ήταν να είναι ενήμεροι για τον προγραμματισμό…

