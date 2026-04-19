Η ΑΕΚ «έκλεψε» τον βαθμό στο φινάλε από την Πάφο

Η Πάφος κρατούσε τη νίκη στα χέρια της, όμως η ΑΕΚ Λάρνακας «χτύπησε» στο φινάλε και απέσπασε πολύτιμο βαθμό σε ένα παιχνίδι με δραματική εξέλιξη.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά και κατάφεραν να πάρουν προβάδισμα στο 19’, όταν ο Ζάζα αξιοποίησε την ευκαιρία που του παρουσιάστηκε και έδωσε το προβάδισμα στην Πάφο. Από εκεί και πέρα, το παιχνίδι είχε ισορροπία, με την ΑΕΚ να προσπαθεί να αντιδράσει αλλά να δυσκολεύεται να βρει καθαρές φάσεις.

Όλα έδειχναν πως η Πάφος θα έπαιρνε τη νίκη, όμως η ΑΕΚ είχε τον τελευταίο λόγο. Στο 85’ πέρασε στον αγώνα ο Μουντράζια και τρία λεπτά αργότερα, στο 88’, βρήκε δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1 και «παγώνοντας» τους γηπεδούχους.

Ένα αποτέλεσμα που αφήνει ανάμεικτα συναισθήματα καθώς ήταν μια χαμένη ευκαιρία για την Πάφο να μειώσει από ΑΕΚ και Απόλλων, ενώ ήταν πολύτιμος ο βαθμός για την ΑΕΚ που έδειξε χαρακτήρα και δεν τα παράτησε μέχρι το τέλος.