Επανήλθε στο 1,5 εκατ. ευρώ

Ολοένα και πληθαίνουν το τελευταίο διάστημα τα δημοσιεύματα για τις αγωνιστικές επιδόσεις που παρουσιάζει στο Ισραήλ ο Λοΐζος Λοΐζου με τη φανέλα της Χάποελ Τελ Αβίβ. Ενδεικτικό ότι ο Κύπριος διεθνής βρίσκει τον παλιό καλό εαυτό του, είναι το γεγονός ότι επανήλθε η χρηματιστηριακή του αξία στα 1,5 εκατομμύρια ευρώ, από τον περασμένο Μάρτιο.

Σε αυτό το σημείο ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα από το 2022 μέχρι το 2025, όμως έπειτα έπεσε μέχρι και το 1.000.000. Σημειώνεται ότι ο Λοΐζος Λοΐζου είναι τρίτος στη λίστα με τους Κύπριους με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία, πίσω από τους Ιωάννη Πίττα και Στέλιο Ανδρέου που κοστολογούνται στα 2.500.000 ευρώ.

