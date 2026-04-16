Στη διάθεση του Μιχαΐλοβιτς ο Οφόρι

Για πρώτη φορά από την ημέρα που ανέλαβε τον Εθνικό ο Βέσκο Μιχαΐλοβιτς θα έχει στη διάθεση του τον Ρίτσιαρτ Οφόρι. Ο Γκανέζος αριστερός μπακ που απουσίαζε για μεγάλο διάστημα λόγω τραυματισμού προπονείται σε φουλ ρυθμούς και θα είναι στην αποστολή της Κυριακής κόντρα στην Κράσαβα.

Ο Οφόρι έπαιξε για τελευταία φορά στις 24 του Γενάρη στην ήττα από την Κράσαβα με 1-0 στο «Αμμόχωστος». Σε εκείνο το παιχνίδι τραυματίστηκε και έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 68’. Έκτοτε ήταν παροπλισμένος. Επιστρέφει μετά από τρεις μήνες με αντίπαλο ξανά την Κράσαβα.

Δύο αριστερούς μπακ!

Η επιστροφή του Οφόρι δυναμώνει ακόμη περισσότερο το αριστερό άκρο της άμυνας του Εθνικού. Τώρα ο Μιχαΐλοβιτς έχει στη διάθεση του δύο αριστερούς μπακ, τους Πεχλιβάνη και Οφόρι. Ίσως λόγω ετοιμότητας στον επόμενο αγώνα να προτιμηθεί από τον Βέσκο ο Πεχλιβάνης.

Ο Εθνικός την Κυριακή θέλει μόνο νίκη στο «Αμμόχωστος» ώστε να ελπ[ίζει σε παραμονή στην πρώτη κατηγορία.