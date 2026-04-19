Ένταση μεταξύ Κέρκεζ και Παντελίδη: «Είναι ντροπή, εάν ξέρει κάτι να το πει»

Ήταν που ήταν γεμάτο, είχε και... τρίτο ημίχρονο το Ατρόμητος-ΑΕΛ (3-2). Όλα ξεκίνησαν με τον τεχνικό των «βυσσινί» και πρώην των Περιστεριωτών, Σάββα Παντελίδη, αφού αναφέρθηκε σύντομα στα του ματς να σημειώνει «Μπράβο στον Ατρόμητο. Πιστεύω να χτυπήσει όλα τα ματς όπως σήμερα, αν και κάποιοι λένε ότι δεν θα το κάνει».

Αφού ρωτήθηκε επί του συγκεκριμένου σχολίου ο Ντούσαν Κέρκεζ, απάντησε μεταξύ άλλων: «Τι έπρεπε να κάνουμε, να αφήσουμε την ΑΕΛ να μας νικήσει; Γιατί το λένε αυτό στην Ελλάδα, το κάνουν κάποιες ομάδες; Εάν ξέρει κάτι, πρέπει να το λέει. Δεν είναι σωστό. Σημαίνει ότι το λέει ευθέως για μένα και για όλους. Εμείς θα παίζουμε όπως εμείς θέλουμε να παίζουμε. Σίγουρα, εάν έχουμε παραπάνω βαθμούς, θα δώσουμε κάποιες παραπάνω ευκαιρίες σε παίκτες που περιμένουν και δουλεύουν στην προπόνηση. Δεν θέλω να πάω σ' αυτήν τη συζήτηση. Πρέπει να βλέπει τη δική του ομάδα. Του έχω μεγάλο σεβασμό. Δούλευε στην Κύπρο, έχει καλό όνομα, αλλά δεν πρέπει να λέει για τη δική μου ομάδα. Εγώ είμαι προπονητής εδώ και δεν με κόφτει τι συμβαίνει εκεί.

Είναι ντροπή να τα λέει αυτά. Πρέπει να βλέπει τα δικά του λάθη. Τώρα δεν πρέπει να χάσουμε παιχνίδι; Εάν χάσουμε κάποιο ματς, θα σημαίνει ότι το έχουμε δώσει; Για να τα λέει αυτά τα πράγματα σημαίνει ότι ξέρει κάτι; Μπορεί να έκανε τέτοια πράγματα στην καριέρα του;», σημείωσε μεταξύ άλλων ο προπονητής των «κυανόλευκων», ο οποίος έκλεισε λέγοντας «Εγώ θέλω να μείνει η ΑΕΛ στην κατηγορία, επειδή είναι μια ομάδα με φανταστικό κόσμο και το να παίζεις στην έδρα τους είναι τρομερό. Το είδαμε και σήμερα με τον κόσμο και των δύο ομάδων, πολύ ποδοσφαιρικές οι συνθήκες».

 

