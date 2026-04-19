Οι οκτώ που πιάνουν δουλειά στην Ένωση

Η επιτροπή των οκτώ που εκδήλωσε επίσημα ενδιαφέρον πριν από ένα περίπου μήνα αυτή θα αναλάβει το ποδοσφαιρικό τμήμα. Αυτή θα αναλάβει άμεσα το πολύ δύσκολο έργο για την ανασύνταξη και την πλήρη αναδιοργάνωση του ποδοσφαιρικού τμήματος με στόχο να επαναφέρει την ομάδα στην πρώτη κατηγορία.

Αυτόματα επίσημη η επιτροπή

Το ενδιαφέρον για την ανάληψη του ποδοσφαιρικού τμήματος έληξε τα μεσάνυκτα της Παρασκευής. Εκτός από την επιτροπή των 8 δεν προέκυψε άλλο ενδιαφέρον οπότε και αυτόματα αυτή η επιτροπή θα αναλάβει το ποδοσφαιρικό τμήμα.

Οι οκτώ

Η επιτροπή των οκτώ που θα αναλάβει τον ποδοσφαιρικό τμήμα αποτελείται από τους Δαμιανό Κουζαλή, Βαγγέλη Βίττη, Μαυρίκιο Μαυρουδή, Θεόδωρο Χατζηζαχαρία, Μαρία Κώνσταντου, Γιώργο Καλλίσιη, Φώτη Θωμά, Νίκο Φλουρκά.

Ήττα από πέναλτι

Χωρίς τον προπονητή της Μπόγιαν Μαρκόφσκι που πήγε στην πατρίδα του για το ΟΥΕΦΑ PRO ή Ένωση πάλεψε φιλότιμα με την ΑΕΛ αλλά λόγω πέναλτι λύγισε στο τέλος και δεν απέφυγε την ήττα. Να σημειωθεί πως στα δύο πέναλτι υπέπεσαν δύο παίκτες που μπήκαν αλλαγή στα τελευταία λεπτά οι Έλλα και Οκέκε.

Η φιλοτιμία

Μόνο η φιλοτιμία δεν είναι αρκετή. Έχασε δύσκολα στα τελευταία λεπτά από δύο πέναλτι αλλά η ήττα είναι ήττα. Για ακόμη ένα παιχνίδι δεν πήρε τίποτα. Για ακόμη ένα παιχνίδι χωρίς επιθετικές προσπάθειες. Σε ακόμη ένα παιχνίδι η Ένωση είχε μόνο παθητικό ρόλο.