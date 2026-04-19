ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ένας 20χρονος τα είπε έξω από τα δόντια για τον ΑΠΟΕΛ, κερδίζοντας το respect και των Ομονοιατών

Έδειξε ποιότητα με τις δηλώσεις του ο Παναγιώτης Καττιρτζής, που βγήκε δυνατός από μια δυσάρεστη περιπέτεια

Έχοντας τραυματιστεί τον περασμένο Ιούλιο (σ.σ. υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού), ο Παναγιώτης Καττιρτζής επέστρεψε, στο παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ με την Ομόνοια, στην ενεργό δράση, αγωνιζόμενος για ένα 20λεπτο.

Λίγες ημέρες μετά τη συμπλήρωση του 20ου έτους (12/04/2006) της ηλικίας του ο Καττιρτζής ήταν ό,τι καλύτερο έχει να σημειώσει κάποιος από πλευράς ΑΠΟΕΛ στο ντέρμπι των «αιωνίων», στο οποίο γνώρισε την ήττα με 2-0.

Ο Καττιρτζής μάλιστα, με τις δηλώσεις του μετά το τέλος του παιχνιδιού, μετέφερε την ενέργεια που πρέπει να διακατέχει άπαντες στον Αρχάγγελο και παράλληλα κέρδισε και τον σεβασμό των αντιπάλων. Πράγμα δύσκολο, ιδίως όταν μιλάμε για ΑΠΟΕΛ και Ομόνοια.

«Συγχαρητήρια στην Ομόνοια γιατί δίκαια θα πάρει το πρωτάθλημα» είπε για τους πράσινους. Μια ατάκα που κάνει τον γύρω του διαδικτύου από φίλους των πρασίνων, που μιλούν με τα καλύτερα λόγια για το ποιόν του νεαρού του ΑΠΟΕΛ.

Επιπλέον, ο Καττιρτζής έδειξε σοβαρή ωριμότητα για τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει η δική του ομάδα. «Εμείς πρέπει να καταλάβουμε σε ποια ομάδα βρισκόμαστε. Αυτός ο κόσμος ακουγόταν πιο δυνατά από το 12ο λεπτό και του αξίζουν συγχαρητήρια. Το λιγότερο είναι να πάμε τελικό και να πάρουμε το κύπελλο. Τίποτα λιγότερο για το ΑΠΟΕΛ. Πρέπει να δούμε την αλήθεια».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛΟΜΟΝΟΙΑΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

Διαβαστε ακομη