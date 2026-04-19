Ένας 20χρονος τα είπε έξω από τα δόντια για τον ΑΠΟΕΛ, κερδίζοντας το respect και των Ομονοιατών

Έχοντας τραυματιστεί τον περασμένο Ιούλιο (σ.σ. υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού), ο Παναγιώτης Καττιρτζής επέστρεψε, στο παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ με την Ομόνοια, στην ενεργό δράση, αγωνιζόμενος για ένα 20λεπτο.

Λίγες ημέρες μετά τη συμπλήρωση του 20ου έτους (12/04/2006) της ηλικίας του ο Καττιρτζής ήταν ό,τι καλύτερο έχει να σημειώσει κάποιος από πλευράς ΑΠΟΕΛ στο ντέρμπι των «αιωνίων», στο οποίο γνώρισε την ήττα με 2-0.

Ο Καττιρτζής μάλιστα, με τις δηλώσεις του μετά το τέλος του παιχνιδιού, μετέφερε την ενέργεια που πρέπει να διακατέχει άπαντες στον Αρχάγγελο και παράλληλα κέρδισε και τον σεβασμό των αντιπάλων. Πράγμα δύσκολο, ιδίως όταν μιλάμε για ΑΠΟΕΛ και Ομόνοια.

«Συγχαρητήρια στην Ομόνοια γιατί δίκαια θα πάρει το πρωτάθλημα» είπε για τους πράσινους. Μια ατάκα που κάνει τον γύρω του διαδικτύου από φίλους των πρασίνων, που μιλούν με τα καλύτερα λόγια για το ποιόν του νεαρού του ΑΠΟΕΛ.

Επιπλέον, ο Καττιρτζής έδειξε σοβαρή ωριμότητα για τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει η δική του ομάδα. «Εμείς πρέπει να καταλάβουμε σε ποια ομάδα βρισκόμαστε. Αυτός ο κόσμος ακουγόταν πιο δυνατά από το 12ο λεπτό και του αξίζουν συγχαρητήρια. Το λιγότερο είναι να πάμε τελικό και να πάρουμε το κύπελλο. Τίποτα λιγότερο για το ΑΠΟΕΛ. Πρέπει να δούμε την αλήθεια».