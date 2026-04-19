Στη Γαλλία για το δεύτερο Grand Slam της χρονιάς η Νατάσα Λάππα

Στη Γαλλία βρίσκεται η Ιστιοπλόος των IQFOIL Νατάσα Λάππα για το δεύτερο Grand Slam της χρονιάς που ξεκινάει τη Δευτέρα (20/4). Η Κύπρια ιστιοπλόος ταξίδεψε στη Γαλλία με ανεβασμένη ψυχολογία, μετά την πολύ καλή της παρουσία στο πρώτο Grand Slam της χρονιάς, που πραγματοποιήθηκε στη Μαγιόρκα.

Ο αγώνας του Hyères διεξάγεται από τις 18 Απριλίου μέχρι και τις 25 Απριλίου. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες και ιστορικές διοργανώσεις της διεθνούς ιστιοπλοΐας, όπου εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια συγκεντρώνονται κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο.

Οι ιστιοδρομίες της Νατάσας θα πραγματοποιηθούν από τις 20 έως και τις 24 Απριλίου.

Στην ιδιά διοργάνωση θα λάβουν μέρος ο Παύλος Κοντίδης και η Μαριλένα Μακρή.

Στο πρώτο Grand Slam της χρονιάς που ολοκληρώθηκε την πρώτη εβδομάδα του Απρίλη στη Μαγιόρκα, η Λάππα μπήκε στον Χρυσό Στόλο μιας ακόμα μεγάλης διοργάνωσης. Έχει μπει στον Χρυσό Στόλο στα δύο τελευταία Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα όπως επίσης και στο πρώτο φετινό Grand Slam. Κατέλαβε την 32η θέση που είναι η καλύτερη της καριέρας της σε αγώνα της κορυφαίας βαθμίδας της World Sailing (αγώνας 200 βαθμών δηλαδή).

Η Νατάσα Λάππα μετά το πρώτο Grand Slam, ολοκλήρωσε με επιτυχία τις προπονήσεις της στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της πασχαλινής περιόδου, για το δεύτερο Grand Slam της χρονιάς. Η Λάππα πραγματοποίησε κοινές προπονήσεις με τη Νεοζηλανδή Brianna Orams, η οποία επίσης στοχεύει στη συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Λος Άντζελες 2028». Η Orams παρέμεινε στην Κύπρο για δύο εβδομάδες, συμμετέχοντας στο προπονητικό πρόγραμμα της Λάππα.

Επόμενος σταθμός της 24χρονης είναι το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Πορτογαλία, στα μέσα Μαΐου.

Την Νατάσα Λάππα στηρίζουν οι Allwyn, MATA Limassol, τα Προγράμματα Αθλητικών Υποτροφιών «Beyond the Medal» του ENA Foundation, #TowardsLA του Παύλου Κοντίδη, «Olympic Scholarships for Athletes L.A. 2028» και Ολυμπιακής Προετοιμασίας του Ιδρύματος «Α.Γ. Λεβέντη», ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού μέσω του Σχεδιασμού Υψηλής Επίδοσης, η Κυπριακή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και ο Ναυτικός Όμιλος Λεμεσού.