Στο Ιέρς για το δεύτερο Grand Slam της χρονιάς ο Παύλος Κοντίδης

Στη Γαλλία και συγκεκριμένα στο Ιέρς βρίσκεται ο Παύλος Κοντίδης ενόψει της συμμετοχής του στο δεύτερο Grand Slam της χρονιάς, με τη δράση να ξεκινάει τη Δευτέρα, 20 Απριλίου και να ολοκληρώνεται το Σάββατο 25 του μήνα. Για τον Κύπριο ιστιοπλόο η συμμετοχή στο Ιέρς, όπως ήταν και στο πρώτο Grand Slam της χρονιάς, στην Πάλμα της Μαγιόρκα, θα μετρήσει και ως προπονητικού χαρακτήρα προκειμένου να επανέλθει πλήρως από έναν τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε στις αρχές της χρονιάς.

«Η αλήθεια είναι ότι είμαι στη φάση της επαναφοράς μετά τον τραυματισμό. Κατάφερα και ανέβασα ρυθμούς στην Πάλμα, όπου δεν μπόρεσα όμως να αγωνιστώ λόγω ίωσης, και από τις προπονήσεις στην Κύπρο. Η ετοιμότητά μου θα φανεί ανάλογα και με τις καιρικές συνθήκες. Αν κάνει ημέρες με αρκετό αέρα, λογικά θα φανεί ότι δεν έχω την απαιτούμενη προπόνηση πάνω μου, αλλά είναι κάτι που το κοιτάζουμε με όλο το τιμ» σημειώνει ο δις Αργυρός Ολυμπιονίκης και προσθέτει:

«Στόχος είναι να είμαι όσο πιο έτοιμος γίνεται για το Πανευρωπαϊκό τον Μάιο, αλλά δεν παύει να είναι ένας μεγάλος αγώνας και να θέλω να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό, να πάω όσο πιο καλά μπορώ. Ξέρω τις δυνατότητές μου, αλλά επίσης αναγνωρίζω ότι είχα κάποιους μήνες απουσίας από το σκάφος, λόγω του τραυματισμού, παρά το γεγονός ότι μπορούσα και έκανα προπόνηση κάποια σημεία του σώματος».

Αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής

Στο Ιέρς θα υπάρχει έντονος ανταγωνισμός, με τη συμμετοχή πέραν των 130 ιστιοπλόων στην κλάση σκαφών τύπου Laser (ILCA7), ενώ στα αξιοσημείωτα είναι το γεγονός ότι έχει αλλάξει ο τρόπος διαμόρφωσης της βαθμολογίας. Καταρχήν, η Δευτέρα και η Τρίτη αποτελούν τις πρώτες αγωνιστικές ημέρες και είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν πέντε ιστιοδρομίες, με τον ίδιο τρόπο που γίνονταν παλιά τα προκριματικά, δηλαδή οι ιστιοπλόοι θα χωριστούν σε δύο ή τρία γκρουπ.

Μετά το τέλος της δεύτερης ημέρας και αναλόγως πως θα σχηματιστεί η βαθμολογία, η θέση στην οποία θα βρίσκεται ο κάθε αθλητής στη γενική κατάταξη θα θεωρείται μία κούρσα στα τελικά. Πχ αν είναι δέκατος θα σημαίνει ότι έκανε μία ιστιοδρομία στα τελικά στη δέκατη θέση και τη συγκεκριμένη ιστιοδρομία δεν θα έχει δικαίωμα να την «σκαρτάρει».

Τις επόμενες τρεις ημέρες, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, θα είναι τα τελικά κατά τη διάρκεια των οποίων είναι προγραμματισμένες εφτά ιστιοδρομίες. Από αυτές τις εφτά κούρσες, η χειρότερη μπορεί να διαγραφεί. Έτσι, ο κάθε ιστιοπλόος θα πάρει τις έξι από αυτές και την μία που μετέφερε, ώστε να διαμορφωθεί η βαθμολογία του. Ακολούθως, οι πρώτοι δέκα θα συνεχίσουν στον τελικό του Σαββάτου, που θα διεξαχθεί σε δύο ιστιοδρομίες και οι βαθμοί θα μετρούν μονοί, όχι διπλοί όπως παλιά.

«Η μεγάλη διαφορά που γίνεται τώρα, είναι ότι συμπυκνώνονται οι βαθμοί. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη διαφορά από εννέα βαθμούς μεταξύ της κάθε θέσης. Ο πρώτος με τον δεύτερο δεν μπορεί να έχουν περισσότερους από εννέα βαθμούς, ο δεύτερος με τον τρίτο και ούτως καθεξής» εξηγεί ο Παύλος Κοντίδης και σημειώνει επίσης ότι: «Εάν είναι περισσότεροι βαθμοί θα συμπυκνωθούν στους εννέα και αν είναι κάτω από εννέα θα μείνουν ως έχουν».

Επιπλέον, οι ιστιοπλόοι που βρίσκονται από την πέμπτη μέχρι την δέκατη θέση δεν μπορούν να έχουν διαφορά με περισσότερους από 18 βαθμούς από αυτόν που βρίσκεται στην τρίτη θέση. «Ο λόγος είναι για να έχουν μαθηματικές πιθανότητες για μετάλλιο όλοι οι αθλητές που λαμβάνουν μέρος στον τελικό, αν και με 18 βαθμούς, παρόλο που μαθηματικά είναι εφικτό, πρακτικά είναι πολύ δύσκολο να ανατραπεί η βαθμολογία» καταλήγει ο ιστιοπλόος του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού.

