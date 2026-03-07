Έξαλλος ο Φερέιρα: «Εάν δεν θέλουν οι παίκτες, θα μιλήσω με τον πρόεδρο»

Οι δηλώσεις από τον προπονητή του Εθνικού, Ρούι Φερέιρα, μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό

«Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη νίκη, ήταν καλύτερος. Ο αντίπαλος ήταν πιο επιθετικός στις πρώτες και δεύτερες μπαλιές. Δεν ήταν όπως το περιμέναμε το ματς. Προσπαθήσαμε και εμείς αλλά δεν είχαμε αυτή τη δύναμη. Κάναμε πολλά λάθη με τη μπάλα, ήμασταν αποπροσανατολισμένοι. Όταν χάνεις εύκολες μπαλιές, δίνεις αυτοπεποίθηση στον αντίπαλο.

Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε τη μπάλα και να απειλήσουμε αλλά ήταν δύσκολο με τόσα λάθη που κάναμε. Πνευματικά μετά το 2ο γκολ, οι ποδοσφαιριστές μου δεν κατάφεραν να επιστρέψουν στο παιχνίδι. Δεν είναι εύκολη η θέση μας αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να πιστεύουμε, έχουμε ακόμα οκτώ ματς» είπε αρχικά.

Έπειτα, έδειξε αντίδραση προς του παίκτες του, λέγοντας: «Πρέπει να ξυπνήσουμε όλοι, να παλέψουμε ως ομάδα. Δεν μου αρέσει να χάνω, ήρθα στην Κύπρο να νικάω και όχι να χάνω. Εάν οι παίκτες δεν θέλουν να ακολουθήσουν αυτό που θέλω θα μιλήσω με τον πρόεδρο».

Mετά την τοποθέτησή του και πριν γίνει η μετάφραση των όσων είπε, αποχώρησε από την αίθουσα της συνέντευξης Τύπου.