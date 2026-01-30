ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Θέλτα το εμπόδιο του ΠΑΟΚ για τους 16

Η Θέλτα το εμπόδιο του ΠΑΟΚ για τους 16

Στα δύσκολα ο ΠΑΟΚ στα πλέι οφ του Europa League, που βρίσκει ξανά στον δρόμο του τη Θέλτα, όπως στη League Phase.

Ζόρικη αποστολή για τον Δικέφαλο του Βορρά στην ενδιάμεση φάση του Europa League, με φόντο τους "16" της διοργάνωσης. 

Θέλτα και Ερυθρός Αστέρας ήταν οι δύο υποψήφιοι αντίπαλοι για τον ΠΑΟΚ και η κληρωτίδα δεν τους... χαμογέλασε τελικά, αφού έφερε στον δρόμο τους την ισπανική ομάδα, από την οποία είχαν ηττηθεί με 3-1 στο "Βίγκο" τον Οκτώβριο. 

Θυμίζουμε ότι ο πρώτος αγώνας των playoffs είναι προγραμματισμένος για τις 19 Φεβρουαρίου και δεύτερος στις 26 Φεβρουαρίου.

 

 

 

Διαβαστε ακομη