Η Θέλτα το εμπόδιο του ΠΑΟΚ για τους 16

Ζόρικη αποστολή για τον Δικέφαλο του Βορρά στην ενδιάμεση φάση του Europa League, με φόντο τους "16" της διοργάνωσης.

Θέλτα και Ερυθρός Αστέρας ήταν οι δύο υποψήφιοι αντίπαλοι για τον ΠΑΟΚ και η κληρωτίδα δεν τους... χαμογέλασε τελικά, αφού έφερε στον δρόμο τους την ισπανική ομάδα, από την οποία είχαν ηττηθεί με 3-1 στο "Βίγκο" τον Οκτώβριο.

Θυμίζουμε ότι ο πρώτος αγώνας των playoffs είναι προγραμματισμένος για τις 19 Φεβρουαρίου και δεύτερος στις 26 Φεβρουαρίου.