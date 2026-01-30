Έρχεται Κύπρο ο Μαντσίνι

Ο Ντάνιελ Μαντσίνι συμφώνησε με τον ΑΠΟΕΛ και αναμένεται αύριο στην Κύπρο για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στους γαλαζοκίτρινους.

Ο 29χρονος Αργεντινός δεξιός εξτρέμ, που αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό, αποτελεί επιλογή με ποιότητα και εμπειρία.

Στον ΑΠΟΕΛ εκτιμούν ότι μπορεί να δώσει άμεσα λύσεις στη μεσοεπιθετική γραμμή, προσφέροντας ταχύτητα, δημιουργία και γκολ.

Όταν φθάσει στην Κύπρο ο Μαντσίνι θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα τεθεί στη διάθεση του Πάμπλο Γκαρσία.