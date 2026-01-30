Απέναντι στη Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός στο Champions League (Όλα τα ζευγάρια)
Την Λεβερκούζεν έφερε ως αντίπαλο του Ολυμπιακού στην επόμενη φάση του Champions League η κλήρωση που έγινε σήμερα στη Νιόν.
Οι ερυθρόλευκοι θα είναι γηπεδούχοι στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στους Γερμανούς στις 17 ή 18 Φεβρουαρίου με τον επαναληπτικό αγώνα να διεξάγεται εκτός έδρας στις 24 ή 25 του ίδιου μήνα.
Αναλυτικά τα ζευγάρια:
Μπενφίκα – Ρεάλ
Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ
Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν
Καραμπάγκ – Νιούκαστλ
Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους
Μπριζ – Ατλέτικο
Ντόρτμουντ – Αταλάντα
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν