Απέναντι στη Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός στο Champions League (Όλα τα ζευγάρια)

Την Μπάγερ Λεβερκούζεν έφερε στον δρόμο του Ολυμπιακού στην επόμενη φάση του Champions League η κλήρωση που έγινε σήμερα στα γραφεία της UEFA στη Νιόν.

Οι ερυθρόλευκοι θα είναι γηπεδούχοι στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στους Γερμανούς στις 17 ή 18 Φεβρουαρίου με τον επαναληπτικό αγώνα να διεξάγεται εκτός έδρας στις 24 ή 25 του ίδιου μήνα.

Αναλυτικά τα ζευγάρια:

Μπενφίκα – Ρεάλ

Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ

Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν

Καραμπάγκ – Νιούκαστλ

Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους

Μπριζ – Ατλέτικο

Ντόρτμουντ – Αταλάντα

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν