Κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν ο Παναθηναϊκός!

Απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν ο Παναθηναϊκός θα διεκδικήσει την πρόκρισή του στη φάση των 16 του Europa League.

Η σημερινή κλήρωση που έγινε στη Νιόν έφερε τους Τσέχους στο δρόμο των πράσινων, μια ομάδα η οποία ήταν από τους αντιπάλους του τριφυλλιού και στη League Phase της διοργάνωσης. Στο ματς αυτό που είχε διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ το 90λεπτο είχε τελειώσει χωρίς σκορ.

Το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στις δυο ομάδες θα διεξαχθεί στις 19 Φεβρουαρίου στο ΟΑΚΑ και η ρεβάνς στις 26 του μήνα στο Πλζεν.