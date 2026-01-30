Όλα τα ζευγάρια των playoffs του Europa League

Αυτά είναι τα ζευγάρια των playoffs του Europa League. Στην ενδιάμεση φάση της διοργάνωσης θα υπάρχει διπλή ελληνική εκπροσώπηση, με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει τη Βικτόρια Πλζεν και τον ΠΑΟΚ τη Θέλτα.

Από τα υπόλοιπα, ξεχωρίζει η μονομαχία της Φενέρμπαχτσε με τη Νότιγχαμ Φόρεστ (που ήταν πιθανή αντίπαλος του «τριφυλλιού»), όπως και το Σέλτικ-Στουτγκάρδη. Τα παιχνίδια θα γίνουν 19 και 26 Φεβρουαρίου.

Αναλυτικά τα ζευγάρια:

Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν

ΠΑΟΚ-Θέλτα

Φενέρμπαχτσε-Νότιγχαμ Φόρεστ

Σέλτικ-Στουτγκάρδη

Λιλ-Ερυρθός Αστέρας

Λουντογκόρετς-Φερεντσβάρος

Ντινάμο Ζάγκρεμπ-Γκενκ

Μπραν-Μπολόνια