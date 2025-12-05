Η Μπαρτσελόνα «έδεσε» τον Έρικ Γκαρθία μέχρι το 2031

Την επέκταση του συμβολαίου του Έρικ Γκαρθία ως το 2031 ανακοίνωσε η Μπαρτσελόνα. Το συμβόλαιό του θα έληγε στο τέλος της φετινής περιόδου.

Ο 24χρονος αμυντικός αποκτήθηκε ως ελεύθερος από τη Μάντσεστερ Σίτι το 2021, αλλά φέτος κατάφερε να γίνει βασικός έχοντας την τρέχουσα περίοδο 20 συμμετοχές, 1 γκολ και 1 ασίστ.

Acuerdo para la renovación de Eric Garcia hasta el 30 de junio de 2031 🖋️ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 5, 2025

