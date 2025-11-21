Με απουσίες αλλά με ξεκάθαρο στόχο ο Εθνικός

Ο Ίγκορ Ανγκελόφσκι ανεβάζει και ψυχολογικά και αγωνιστικά τους ποδοσφαιριστές του για να παρουσιαστούν πανέτοιμοι και να κερδίσουν την Ομόνοια Αραδίππου στο «Αντώνης Παπαδόπουλος».

Η προετοιμασία ολοκληρώνεται σήμερα και στόχος στο ματς με τα «περιστέρια» είναι η επάνοδος στις επιτυχίες. Υπάρχουν απουσίες στο πλάνο του Βορειομακεδόνα τεχνικού. Εκτός πλάνων είναι οι τιμωρημένοι Οφόρι και Ψάλτης και ο τραυματίας Λομοτέι.

Οπότε με αυτά τα δεδομένα θα έχουμε δύο αλλαγές στην άμυνα. Στο δεξί άκρο της άμυνας ο Δημητρίου θα πάρει την θέση του Ψάλτη ενώ στη θέση του Λομοτέι θα μετακινηθεί ο Αγγελόπουλος που στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα έπαιξε στην μεσαία γραμμή. Επιστρέφουν μετά από καιρό οι Μπαχανάκ και Τζιαλίλ.