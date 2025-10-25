ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με τη δύναμη της έδρας και χωρίς άγχος!

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Με τη δύναμη της έδρας και χωρίς άγχος!

Χωρίς πίεση και χωρίς άγχος αλλά με την δύναμη της έδρας και την άνεση των 11 βαθμών θέλει άμεση επάνοδο στις επιτυχίες για να κρατηθεί ψηλά. Μετά την βαριά ήττα με 4-0 από την Πάφο ο Εθνικός υποδέχεται σήμερα (17:00) την Ένωση στο γειτονικό ντέρμπι και θέλει μόνο νίκη. Η ομάδα της Άχνας δεν έχει πίεση αφού είναι άνετη βαθμολογικά. Ωστόσο ο Εθνικός θέλει να εκμεταλλευτεί την μεγάλη πίεση της Ένωσης για να την κερδίσει και να παραμείνει άνετος και ωραίος.

Προειδοποιήσεις Ανγκελόφσκι

Ο Ίγκορ Ανγκελόφσκι προειδοποίησε τους ποδοσφαιριστές του για τις δυσκολίες του αγώνα. Ο Σκοπιανός τεχνικός επισήμανε στους παίκτες του πως θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και απόλυτα συγκεντρωμένοι από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος του αγώνα για να κερδίσουν.

Η δύναμη της έδρας

Η δύναμη του Εθνικού είναι το Δασάκι. Είναι αήττητος στην έδρα του. Είναι χαρακτηριστικό το ότι από τους 11 βαθμούς που έχει πήρε τους 10 στο Δασάκι και μόνο ένα εκτός έδρας. Μέσα στο Δασάκι κέρδισε την Ομόνοια με 2-1, την Ανόρθωση 2-0 και την Κράσαβα 1-0, ενώ είχε και την ισοπαλία 0-0 με τον Ακρίτα.

Οι αλλαγές και οι επιστροφές

Οι Μπαουτίστα, Ροντριγκίνιο, Δημητρίου, Φελίπε που αγωνίστηκαν ως αλλαγή με την Πάφο διεκδικούν θέση. Κάποιος από αυτούς δεν αποκλείεται να βρεθεί στο αρχικό σχήμα. Ο Ανγκελόφσκι θα προβεί σε αλλαγές και στις τρεις γραμμές. Σε ότι αφορά τους τραυματίες Μπαχανάκ, Γκονζάλες και Τζιαλίλ αποτελούν ερωτηματικό.

Με Μπρένο και Αντερέγκεν

Ο Μπρένο εξέτισε την ποινή του και επιστρέφει μετά από τρία παιχνίδια. Ο Μπρένο θα πάρει φανέλα βασικού και μαζί με τον Αντερέγκεν θα αποτελέσουν την επιθετική δύναμη του Εθνικού και την μεγάλη ελπίδα του Ανγκελόφσκι για γκολ επί της Ένωσης. Μετά από αρκετό καιρό σμίγει ξανά το δίδυμο Αντερέγκεν και Μπρένο που όταν βρεθεί στην μέρα του μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε άμυνα. Η τελευταία συμμετοχή του Βραζιλιάνου επιθετικού Μπρένο Αλμέιδα ήταν στην νίκη του Εθνικού επί της Ανόρθωσης.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πάτησε ξανά κορυφή με «υπογραφή» Χακίμι η Παρί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρόβλημα με Καστέλ στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Δεν είναι εύκολο να βάλεις πέντε γκολ στο πρωτάθλημα μας - Λίγοι οι οπαδοί μας αλλά φωνάζουν με την καρδιά τους»

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Η πρώτη αποστολή του Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό - Πρόβλημα με Μπακασέτα, πόσο θα μείνει εκτός

Ελλάδα

|

Category image

BINTEO: Τα έξι γκολ από το Εθνικός-Ένωση και τα τρία στις καθυστερήσεις

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Φανγκέιρο: «Οι παίκτες δεν εφάρμοσαν αυτά που κάναμε στις προπονήσεις κι αυτό με απογοητεύει»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Έκανε το 4/4 η Πετρολίνα ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Ούτε τώρα η Ένωση, πεντάρα με... ξέσπασμα ο Εθνικός!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Χωρίς έξι η αποστολή της ΑΕΛ, πρόβλημα με Φεριέρ

ΑΕΛ

|

Category image

Απίθανη Σάντερλαντ, διπλό κόντρα στην Τσέλσι στο 90+3΄ και δεύτερη θέση!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απέφυγε την μπανανόφλουδα η «απόλυτη» Μπάγερν, εξάσφαιρη η Λειψία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Ρεάλ σκέφτεται να δαπανήσει 100 εκατ. ευρώ για τον Γιλντίζ της Γιουβέντους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

LIVE: Ολυμπιακός - Απόλλων 1-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ξεπέρασε Σεμέδο με δύο γκολ σε 2΄ ο Αντερέγκεν

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τέσσερα γκολ σε 18΄ ο Εθνικός, τρία στις καθυστερήσεις!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη