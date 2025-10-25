Με τη δύναμη της έδρας και χωρίς άγχος!

Χωρίς πίεση και χωρίς άγχος αλλά με την δύναμη της έδρας και την άνεση των 11 βαθμών θέλει άμεση επάνοδο στις επιτυχίες για να κρατηθεί ψηλά. Μετά την βαριά ήττα με 4-0 από την Πάφο ο Εθνικός υποδέχεται σήμερα (17:00) την Ένωση στο γειτονικό ντέρμπι και θέλει μόνο νίκη. Η ομάδα της Άχνας δεν έχει πίεση αφού είναι άνετη βαθμολογικά. Ωστόσο ο Εθνικός θέλει να εκμεταλλευτεί την μεγάλη πίεση της Ένωσης για να την κερδίσει και να παραμείνει άνετος και ωραίος.

Προειδοποιήσεις Ανγκελόφσκι

Ο Ίγκορ Ανγκελόφσκι προειδοποίησε τους ποδοσφαιριστές του για τις δυσκολίες του αγώνα. Ο Σκοπιανός τεχνικός επισήμανε στους παίκτες του πως θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και απόλυτα συγκεντρωμένοι από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος του αγώνα για να κερδίσουν.

Η δύναμη της έδρας

Η δύναμη του Εθνικού είναι το Δασάκι. Είναι αήττητος στην έδρα του. Είναι χαρακτηριστικό το ότι από τους 11 βαθμούς που έχει πήρε τους 10 στο Δασάκι και μόνο ένα εκτός έδρας. Μέσα στο Δασάκι κέρδισε την Ομόνοια με 2-1, την Ανόρθωση 2-0 και την Κράσαβα 1-0, ενώ είχε και την ισοπαλία 0-0 με τον Ακρίτα.

Οι αλλαγές και οι επιστροφές

Οι Μπαουτίστα, Ροντριγκίνιο, Δημητρίου, Φελίπε που αγωνίστηκαν ως αλλαγή με την Πάφο διεκδικούν θέση. Κάποιος από αυτούς δεν αποκλείεται να βρεθεί στο αρχικό σχήμα. Ο Ανγκελόφσκι θα προβεί σε αλλαγές και στις τρεις γραμμές. Σε ότι αφορά τους τραυματίες Μπαχανάκ, Γκονζάλες και Τζιαλίλ αποτελούν ερωτηματικό.

Με Μπρένο και Αντερέγκεν

Ο Μπρένο εξέτισε την ποινή του και επιστρέφει μετά από τρία παιχνίδια. Ο Μπρένο θα πάρει φανέλα βασικού και μαζί με τον Αντερέγκεν θα αποτελέσουν την επιθετική δύναμη του Εθνικού και την μεγάλη ελπίδα του Ανγκελόφσκι για γκολ επί της Ένωσης. Μετά από αρκετό καιρό σμίγει ξανά το δίδυμο Αντερέγκεν και Μπρένο που όταν βρεθεί στην μέρα του μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε άμυνα. Η τελευταία συμμετοχή του Βραζιλιάνου επιθετικού Μπρένο Αλμέιδα ήταν στην νίκη του Εθνικού επί της Ανόρθωσης.