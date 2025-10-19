Πλήρωσε τα αμυντικά του λάθη!

Έτσι και αλλιώς στα χαρτιά ο Εθνικός ήταν το απόλυτο αουτσάιντερ σε αυτό το παιχνίδι. Αυτό που πίκρανε τον Ανγκελόφσκι, τους ποδοσφαιριστές και την διοίκηση ήταν με τον τρόπο που ήρθε αυτό το βαρύ 4-0.

Όταν παίζεις με την Πάφο

Τα λάθη στην άμυνα αλλά και οι ευκαιρίες που δεν αξιοποίησε έφεραν την βαριά ήττα. Και όταν παίζεις με την Πάφο εκτός έδρας και χάνεις τέτοιες ευκαιρίες ασφαλώς και θα την πληρώσεις με βαριά ήττα.

Πρώτη ήττα Ανγκελόφσκι

Ή ήττα από την Πάφο ήταν η πρώτη του Ίγκορ Ανγκελόφσκι στον πάγκο του Εθνικού. Ο Σκοπιανός τεχνικός που στο ντεμπούτο του στο προηγούμενο παιχνίδι κέρδισε την Κράσαβα, στάθηκε κυρίως στις ευκαιρίες που είχε η ομάδα του, που θα μπορούσαν να αλλάξουν και την ροή του παιχνιδιού.

Είχε τις ευκαιρίες

Αν και μετά από ένα 4-0 δεν μπορείς να πεις και πολλά πράγματα, εντούτοις τουλάχιστον δεν άξιζε να χάσει με αυτό το βαρύ σκορ. Κόντρα στην περσινή πρωταθλήτρια ο Εθνικός είχε ευκαιρίες του σε καθοριστικά σημεία του αγώνα τις οποίες δεν αξιοποίησε και στο τέλος το πλήρωσε με βαριά ήττα.

Οι απουσίες

Χωρίς αυτό να αποτελεί την μεγάλη δικαιολογία για το βαρύ 4-0, οι απουσίες ήταν αρκετές και επηρέασαν το πλάνο του Ανγκελόφσκι. Από το παιχνίδι με την Πάφο απουσίαζαν οι Φλόρες, Μπαχανάκ, Γκονζάλες, Μπρένο, Μασάδο. Εκτός από τον Φλόρες που φέτος δεν είναι βασικός οι υπόλοιποι είναι βασικοί ποδοσφαιριστές.