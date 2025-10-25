ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μόνο το διπλό είναι στο μυαλό

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Στο ΓΣΠ εκστρατεύει ο Απόλλωνας για να αντιμετωπίσει (19:00) τον Ολυμπιακό σε μία ζόρικη εξόρμηση για το συγκρότημα του Σωφρόνη Αυγουστή. Ο αντίπαλος έδειξε καλά δείγματα γραφής σε αυτό το πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος και οι κυανόλευκοι επιβάλλεται να ανεβάσουν στροφές ούτως ώστε να αποδράσουν από τη Λευκωσία με τη νίκη που θα τους βγάλει διπλά κερδισμένους σε αυτή την αγωνιστική. Και αυτό γιατί στα ντέρμπι θα χαθούν βαθμοί και έτσι θα πλησιάσει τα άνω διαζώματα.

Πριν μερικές μέρες είχε πάει ξανά στο ΓΣΠ και έμεινε με άδεια χέρια αφού ηττήθηκε από τον ΑΠΟΕΛ. Τώρα θέλει να χαμογελάσει και έχει την ποιότητα να το επιτύχει. Φτάνει να παρουσιαστεί με βελτιωμένο πρόσωπο και ειδικότερα στο μεσοεπιθετικό κομμάτι.

Δεδομένα εκτός είναι ο Λαμ λόγω τιμωρίας. Το θετικό για τον Αυγουστή είναι πως ο Πραξιτέλης Βούρος είναι καλά και θα πάρει τη θέση του δίπλα στον Κβίντα. Εκτός είναι και ο Μαλεκκίδης λόγω τραυματισμού, ενώ η παρουσία των Λιούμπιτς, Ντουοντού και Μαρσελίνο θα εξαρτηθεί την τελευταία στιγμή.

