Άλμα πέντε θέσεων από πέρσι για τον Εθνικό

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Σε καλό δρόμο αλλά πρέπει να βρει ξανά τα πατήματά του.

Άλμα πέντε θέσεων και στο συν έξι σε σχέση με πέρσι.

Δείγμα του πολύ καλού ξεκινήματος που έχει φέτος η ομάδα του Εθνικού. Το ζητούμενο για την ομάδα της Άχνας είναι να χτίσει πάνω σε αυτό το καλό ξεκίνημα και να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα.

Πέρσι με την συμπλήρωση της 7ης αγωνιστικής ο Εθνικός ήταν στην 12η θέση με πέντε βαθμούς. Φέτος είναι στην 7η θέση με 11 βαθμούς. Συνολικά μετράει τρεις νίκες στο Δασάκι. Επί της Ομόνοιας με 2-1, της Ανόρθωσης με 2-0 και της Ε.Ν. Ύψωνα με 1-0. Έχει δύο ήττες εκτός έδρας που δεν ήταν εκτός προγράμματος από Άρη 3-0 και Πάφο 4-0 και μία ισοπαλία στο Δασάκι στην πρεμιέρα 0-0 με τον Ακρίτα.

Το Σάββατο ο Εθνικός θα φιλοξενήσει την Ένωση. Ο Ίγκορ Ανγκελόφσκι προετοιμάζει την ομάδα του για να κτυπήσει το παιχνίδι. Σήμερα ο Σκοπιανός τεχνικός θα κατασκοπεύσει την Ένωση στο ματς κυπέλου με τον Χαλκάνορα.

ΚΥΠΡΟΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

