Απλά τα πράγματα για την Ένωση στην έξοδο στο Δασάκι

Είναι απλά τα πράγματα για την Ένωση. Αν και ο δρόμος ακόμη είναι μακρύς κερδίζει μέσα στο Δασάκι, παίρνει ανάσες και αλλάζει την μοίρα της ή χάνει και πατώνει από τον Οκτώβριο. Δεν την παίρνει άλλη αγωνιστική χωρίς νίκη.

Η Ένωση πάει σήμερα (17:00) στο Δασάκι κουβαλώντας μεγάλη πίεση αλλά με στόχο το διπλό και την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Ουσιαστικά η Ένωση ψάχνει νίκη στο πρωτάθλημα μετά από 167 μέρες.

Για νέο ξεκίνημα

Η Ένωση που προέρχεται από την εντός έδρας ήττα από την ΑΕΚ με 0-2, θέλει πάση θυσία διπλό μέσα στο Δασάκι για να κάνει νέο ξεκίνημα. Είναι στην τελευταία θέση με ένα βαθμό και ένα μόλις γκολ υπέρ ενώ δέχθηκε 15. Καίγεται για βαθμούς. Εάν κερδίσει τον Εθνικό παίρνει ανάσες ενώ εάν χάσει τα πράγματα θα γίνουν ακόμη χειρότερα. Συνεπώς δεν την παίρνει άλλο χωρίς νίκη.

Από το Δασάκι η αντεπίθεση

Ο απολογισμός των βυσσινί είναι τραγικός και από σήμερα κόντρα στον Εθνικό θέλουν να βάλουν τέρμα στον κατήφορο και να ξεκινήσουν την αντεπίθεση για την σωτηρία. Λαμβάνοντας υπόψη την δύσκολη θέση που είναι η ομάδα οι βυσσινί θέλουν να ξεκινήσουν την αντεπίθεση για την σωτηρία από το Δασάκι.

Σύμπτωση

Ίσως και να είναι σύμπτωση η προηγούμενη φορά που πανηγύρισε νίκη η Ένωση ήταν πέρσι στην τελευταία αγωνιστική με αντίπαλο τον Εθνικό τον οποίο κέρδισε στο Τάσος Μάρκου και έμεινε στην πρώτη κατηγορία. Έκτοτε και μετά από 167 μέρες η ομάδα του Παραλιμνίου αγνοεί την νίκη.

Πρώτη έξοδος Φανγκέιρο

Ο νέος προπονητής Κάρλος Φανγκέιρο μετράει μια ήττα από την ΑΕΚ και μία νίκη στο κύπελλο επί του Χαλκάνορα. Και τα δύο αυτά παιχνίδια ήταν στο Τάσος Μάρκου.

Ο Πορτογάλος τεχνικός παρά τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει με τραυματισμούς εντούτοις ελπίζει πως στην πρώτη του έξοδο ως προπονητής των βυσσινί θα τα καταφέρει να οδηγήσει την ομάδα του σε διπλό μέσα στο Δασάκι.

Με απουσίες

Ο Φανγκέιρο έχει απουσίες και πάει στο Δασάκι με προβλήματα. Οι Ιβάν Λάτσα, Δημήτρης Σολωμού, Λοΐζος Κοσμάς, Μιχάλης Χαραλάμπους είναι εκτός λόγω τραυματισμού. Εκτός λόγω καρτών είναι και ο αρχηγός Κράιντς. Σε σχέση με τον αγώνα κυπέλλου θα υπάρχουν αλλαγές στην ενδεκάδα. Επιστρέφουν στην ενδεκάδα οι Κούστερ, Κάναντι, Οκέκε, Έλλα, Έντσον. Θέση διεκδικούν οι Κατσιάρης και Καζάν.

Με τον Χαλκάνορα ο Φανγκέιρο δοκίμασε σχήμα με τρεις στόπερ για να βγαίνουν όπως δήλωσε ποιο ψηλά οι ακραίοι του μπακ και αποτελεί ερωτηματικό εάν θα παίξει και κόντρα στον Εθνικό με την ίδια τακτική.