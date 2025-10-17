«Άξιζε τη νίκη η Πάφος, δεν θέλω να σχολιάσω την απόφαση του διαιτητή»

Oι δηλώσεις από τον προπονητή του Εθνικού, Ίγκορ Ανγκελόφσκι, μετά την ήττα (4-0) από την Πάφο FC.

«Άξιζε τη νίκη η Πάφος, εκμεταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες που βρήκαν. Είχαμε και εμείς ευκαιρίες αλλά δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Είχαμε ευκαιρία με τον Αντερέγκεν στο 1-0, ισοφαρίσαμε αλλά το γκολ ακυρώθηκε από το VAR, δεν θέλω να σχολιάσω την απόφαση του διαιτητή. Στο δεύτερο μέρος φτιάξαμε φάσεις αλλά δεν μπορέσαμε να τις εκμεταλλευθούμε. Στο τέλος μέτρησε η ποιότητα του αντιπάλου».