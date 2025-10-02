Ίγκορ Ανγκελόφσκι ο διάδοχος του Μαρτίνς στον Εθνικό

Ο Ίγκορ Ανγκελόφσκι είναι εκτός συγκλονιστικού απροόπτου ο νέος προπονητής του Εθνικού Άχνας.

Ο Βορειομακεδόνας τεχνικός είναι έτοιμος να αναλάβει το τιμόνι της Αχνιώτικης ομάδας.

Ο 49χρονος τεχνικός βρίσκεται ήδη στην Κύπρο, και πήρε ήδη μια γεύση όπου στις εγκαταστάσεις του συλλόγου και όπως όλα δείχνουν θα είναι ο εκλεκτός του Κίκη Φιλίππου στο πάγκο. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές έχουν δώσει τα χέρια και απομένουν τα τυπικά για την επισημοποίηση της συνεργασίας.

Το απόγευμα της Πέμπτης μάλιστα θα πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση, ξεκινώντας δουλειά...

To βιογραφικό του: